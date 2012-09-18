خیران بابلی در هوشمندسازی مدارس تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدوی در جلسه شورای آموزش و پرورش بابل با اشاره به اینکه خیران بابلی در سطح کشور جایگاه ویژه ای دارند، افزود: خیران بابلی همیشه پشتیبان خوبی برای آموزش و پرورش بابل جهت احداث، بهسازی و نوسازی مدارس درشهرستان بابل بودند.

وی با اشاره به نزدیکی بازکشایی مدارس بیان داشت: ماه مهرتداعی گرتلاش و پویایی درراه کسب علم است.

رئیس شورای آموزش وپرورش بابل افزود: رسالت امسال آموزش و پرورش سنگین است و همه باید با تلاش مضاعف این نهاد را یاری کنیم.

فرهنگ انتظار عامل پیروزی رزمندگان در جنگ

فرمانده سپاه بابل گفت: داشتن اخلاص، توجه به فرهنگ انتظار و مردمی بودن انقلاب از مهم‌ ترین عامل پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی بود.

حسین فلاح بیان داشت: ایمان به خدا، صبر، مقاومت و پایداری رزمندگان، مجاهدت، بصیرت و آگاهی، الهام گرفتن از یاران امام حسین(ع)، داشتن اخلاص، توجه به فرهنگ انتظار و مردمی بودن انقلاب از مهم‌ترین عامل پیروزی رزمندگان در جنگ تحمیلی بود.

وی ادامه داد: حماسه‌ای که حماسه‌سازان هشت سال دفاع مقدس آفریدند آنقدر عظیم و مشهود بوده که نیازی به بزرگ‌ نمایی نیست و تنها نقل حقایق کافی است.

مبارزه جدی با جنگ نرم دشمن



چهل و هشتمین جلسه شورای فرهنگی منطقه سه با حضور صالحی دبیر و رئیس شورای فرهنگی منطقه سه دانشگاه آزاد، جهت بررسی مسائل فرهنگی منطقه و ارتقاء فعالیت های و برنامه ریزی فرهنگی در شروع سال تحصیلی جدید در مرکز شیرگاه برگزار شد.

حجت­ الاسلام ابراهیمیان، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس واحد بابل با برشمردن اهمیت کارهای فرهنگی و جایگاه دفاتر فرهنگ اسلامی در واحد های دانشگاهی بیان داشت: با توجه به افزایش بودجه فرهنگی ،وظایف همه ما بالاخص مسئولین فرهنگی در این زمینه سنگین تر، لذا با این شرایط اگر کل بودجه هزینه شود کار کرد بسیار خوبی باید از طرف دفتر فرهنگ اسلامی ارائه شود.



مسئول نهاد مقام معظم رهبری در منطقة سه به امتیازات فرهنگی اساتید اشاره کرد و گفت: دانشگاه در این راستا سیاست و تدابیری را اتخاذ کرد که از این پس زمینه برقراری ارتباط اساتید و شرکت در فعالیت ها، همکاری و تبادل فکری،علمی و فرهنگی آنها با حوزه فرهنگی بیشتر خواهد شد.



تقویت بخش گردشگری نیازمند جاده مناسب در مرزیکلا بایل



شهردار مرزیکلا گفت: تقویت بخش گردشگری شهر مرزیکلا نیازمند وجود جاده های مناسب برای استفاده مسافران از مناطق زیبا و سر سبز این منطقه است.

جواد خانپوراظهارداشت: از سال 86 تاکنون، تعریض و بازگشایی خیابانها و کوچه ها به عنوان یکی از برنامه های مهم این شهرداری پیگیری شده است.



وی گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه ، شهر مرزیکلا دارای ظرفیت اجرای طرح گردشگری همچون تله کابین است که توجه به این موضوع می تواند موقعیت گردشگری این شهرا را فراهم کند.



آموزش مهارتهای زندگی به 30 دختر بابلی



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بابل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 30 دختر در آستانه ازدواج تحت پوشش کمیته امداد بابل آموزش مهارت زندگی را فرا گرفتند.

سید حسین حسینی افزود: کلاسهای آموزش مهارت زندگی برای دختران دم بخت به منظور جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، چگونگی انتخاب همسر، پرهیز از دوستی های خیابانی و دیگر مسائل مرتبط برگزار شده است.



وی اظهار داشت: سعی شده با دعوت از دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان تا پیش دانشگاهی با همکاری مدارس و معاونت بهداشتی کلاس های مهارت زندگی برگزار شود که به شرکت کنندگان در این کلاس ها یک چادر بعنوان هدیه اهدا خواهد شد.