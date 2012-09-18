به گزارش خبرنگار مهر، علی کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با بیان اینکه همزمان با آغاز سال تحصیلی جشن عاطفه‌ها بامحوریت کمیته امداد امام خمینی(ره) و با همکاری آموزش و پرورش در سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: امسال نیز جشن عاطفه‌ها درهفته اول مهر ماه در ملایر برگزار می‌شود.

وی کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم شهرستان ملایر در جشن عاطفه‌ها سال گذشته را 35میلیون تومان عنوان کرد و پیش بینی کرد این رقم امسال به بیش از 70 میلیون تومان برسد.

وی از برپایی 10 پایگاه در سطح شهرستان ملایر برای جمع آوری کمک‌های مردمی در این جشن خبر داد و گفت: از این تعداد هفت پایگاه در شهر ملایر، یک پایگاه در شهر جوکار، یک پایگاه در شهر سامن و یک پایگاه نیز در شهر ازندریان دایر می شود.

کولیوند گفت: علاوه بر این درهمه مدارس شهرستان نیز پایگاه‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) برای جمع آوری کمکهای دانش آموزان به جشن عاطفه‌ها برقرار خواهد بود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ملایر بیشتر نیاز دانش آموزان را لوازم التحریر، پوشاک مدرسه و وجه نقد عنوان کرد.

کولیوند تعدادد انش آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را در ملایر یک هزار و620 دانش آموز عنوان کرد و گفت: 485 دانشجو در شهرستان ملایر نیز زیر پوشش این نهاد هستند که از هزینه‌های تحصیلی و شهریه دانشجویی بهرمند می‌شوند.