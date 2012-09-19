ماهواره پنجره ای رو به بی هویتی/ تزلزل خانواده با برنامه های طراحی شده

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه های جمعی بیگانه با اهداف کارشناسی شده و برنامه ریزی دقیق سوار بر ابری از امواج چنان در خانواده ها رسوخ کرده اند که عدم دقت و توجه کافی در این زمینه می تواند خسارتهای جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

به عقیده کارشناسان تعلیم و تربیت، شناخت عوامل اثر گذار بر سامانه خانوادگی و عملکردی علمی می تواند ما و اعضای خانواده را از تیررس هجمه های بیگانه که هیچ سنخیتی با فرهنگمان ندارند؛ حفظ کند.

تربیت در لغت، به معنای سوق دادن و در اصول روانشناسی حکایت از رسیدن به کمال دارد.

این روزها مفهوم کمال نزد مردم جهان متفاوت است، یکی آن را در جنگ و پیروزی می داند، دیگری در فضا جست و جو می کند آن یکی از سیطره بر جهان حرف می زند و سیاستی دیگر می کوشد تنها قدرت فکری و فرهنگی دنیا لقب گیرد.

از سوی دیگر گستردگی ایستگاه های ماهواره ای و نفوذ شبکه های اجتماعی و اینترنتی بر هیچ کس پوشیده نیست.

نسلی جلودار اما شکننده

حالا کودکان 2 تا 3 ساله ما نیز می توانند با مدرن ترین گوشی های همراه پدرانشان بازی کنند.

کم نیستند نوجوانانی که علیرغم کنترل خانواده با گروه دوستان در کافی نتهایی که فیلتر شکن نصب کرده اند، بی محابا از انواع سایتها، برنامه ها، ویدیو کلیپها و عکسهایشان استفاده می کنند.

حتی در کارگاههای کامپیوتر مدارس در حالی که مربیان و معلمان در علم رایانه از نسل جدید عقب ترند، دانش آموزان حتی سیستم آموزشی را هک کرده یا از عدم آگاهی اولیا مدرسه، سو استفاده کرده اند.

تحقیقات نشان می دهد در رصد برنامه ها، فیلمها و سریالهای پر آب و رنگ ماهواره ای،کانون بخشی از خانواده های ایرانی در حال تخریب است و خود نمی دانیم.

هر سریال با بازپخشهای بسیار یا از سرگیری فصلی، امکان دیدن را برای خیلیها فراهم می آورند.

به عقیده کارشناسان رسانه، بسیاری از برنامه های بیگانه، برای زنان و دختران ما، طراحی و ساخته می شود.

با نظر و گذری در اجتماع شاهد رسوخ انواع پوششها، آرایشها و رفتارهای غربی، در نسل جوان و به خصوص خانمهاییم.

طلاق عاطفی

گرایش به استفاده از مشروبات الکلی، ارتباط با جنس مخالف و اتفاقات غیراخلاقی دیگر نیز از دست پختهایی است که به زعم کارشناسان امور خانواده از آن سوی آبها برایمان سرو می شود.

یک کارشناس در همین زمینه می گوید: ما چهارمین کشور طلاق دنیاییم.

علیرضا نبی می افزاید: آمار ها نشان می دهد در سال 90 و در تهران از هر سه ازدواج یکی به طلاق منجر می شده و این شهر اولین پایتخت طلاق دنیا به شمار می آید.

وی اذعان می دارد: پایه 83 درصد علت طلاقها،عدم تربیت اخلاقی همسران و تعالیم غلط امواج است.

نبی با بیان این که در این مورد دین مبین اسلام راهکار و اصول فراوانی دارد که در آیات کتاب آسمانی نیز به صراحت بیان شده است؛ اظهار می دارد: متاسفانه برای همه چیز حتی دیدن خود در آینه وقت می گذاریم، اما 2 آیه از مبانی زندگی را به عمر خود وارد نمی سازیم.

وی می افزاید: برای بسیاری از ما دینداری پوسته ای قشنگ اما بی مغز است و این وضعیت فعلی جامعه ماست.

وی که مدرس بهداشت روانی مشاوران است؛ می افزاید: نسل جدید هیچ آموزشی نمی بیند، او از پیامکها و اینترنت یاد می گیرد.

وی در خصوص طلاقهای عاطفی خانواده ها می گوید: من 13 سال است روانشناسی زنان تدریس می کنم، زن ایرانی وقتی عاشق می شود، قلبش را که می دهد هیچ، عقلش را هم اشانتیون تقدیم می کند، او موجود پیچیده ای است که نیاز به درک و توجه دارد.

وی با اشاره به آمار سرسام آور مصرف وسایل آرایشی در کشور بیان می کند: در سال 90، چهار میلیارد دلار، لوازم آرایش وارد ایران شده و ما به لحاظ استفاده در جهان چهارم و در خاورمیانه اولیم، اما کمتر دیده می شود خانمها در خانه آرایش داشته باشند.

وی با بیان این که در طبیعت هر چیزی را با جنس خودش می برند به طور مثال شیشه را با ا لماس و نه با چکش، می افزاید: اول از همه نباید در ازدواج عجله کرد بلکه با سنجیدن تمام جوانب و بهره جویی از تعالیم اسلام به بهترین انتخاب رسید، دوم این که از قضاوتهایمان بکاهیم و بدانیم چه خوراک فکری و روحی برای خانواده هایمان آماده می کنیم.

خانمها جلودارند

محمد یعقوبی روانشاس نیز در خصوص طلاق عاطفی و رفتارهای غیرمعقول معتقد است: این مساله در میان خانمها رو به گسترش است.

وی که سالهاست مشاور مدرسه و مدرس آموزش خانواده نیز هست با توجه به مطالعات و مراجعاتش، می افزاید: هرچند برنامه های هدفمند ماهواره ای روی دختران جوان اثر بخشی بیشتری دارد، اما در سنین بالاتر نیز بی تاثیر نیست.

وی هدف برنامه ریزان بیگانه را برای زنان و دختران یکی داشتن وقت بیشتر و دوم احساسی عمل کردن آنان می داند و می گوید: متاسفانه بسیاری از خانواده ها نیز فکر می کنند بریده اند و مقابل نسل جوان کم آورده اند.

وی توجه به نقش شایعه پراکنی را در فروپاشی نظام خانواده یادآمور می شود و می افزاید: شاید این جمله را بارها شنیده باشید"بزار ببینه تا چشم و دلش سیر بشه"، اما اولیا نمی دانند، تن دادن به همین شایعات چقدر می تواند ویرانگر باشد.

وی در این بازی،دختران و خانمها را بازنده می داند و متذکر می شود: در ازدواجهای سنتی پسران هزینه، انرژی و وقت بسیاری را صرف انتخاب و به دست آوردن دختران می کردند، اما با شکل گیری روابط آشکار دختر و پسر در خانواده ها، منزلت دختران کاهش و سو ظن برای جنس مذکر نیز ایجاد می شود و این پرسش که آیا می توان به دختران اعتماد داشت؟ و این گونه است که حاضر نیستند پس از تجربه جنس مخالف، تن به ازدواج دهند.

فعال سازی امیال نوجوانی

وی با بیان این که خودنمایی و توجه به ظاهر، در سیستم روحی خانمها کاملا طبیعی است،اظهار می دارد: در برنامه ها و سریالهای شبکه های ماهواره ای هدف فعال سازی نوجوانی است، به گونه ای که فردی 60 ساله هم می تواند امیال و آرزوهای یک نوجوان را در سر بپروراند و جنون نوجوانی در زندگی فعال می شود.

وی تمام این برنامه ها را با زیرساختهای اقتصادی برای نابودی قدرت تجزیه و تحلیل بشرمعرفی و معتقد است: مشروبات الکلی قدرت انتخاب و اختیار را از فرد گرفته امیال و خواسته های فیزیولوژیکی را فعال می سازد.

یعقوبی قانون تجزیه در نظام برده داری را بیان و می افزاید: اگر اعضای خانواده از هم جدا و تکه تکه شوند، راحت تر می توان به تسلط رسید و این از اهداف ساخت و تولید فیلم و سریال برای فارسی زبانان است.

وی تاکید می کند: در این قانون، از تجزیه کشور به قبیله ها بعد به فامیلها سپس تجزیه خانواده و در نهایت به ذره ذره کردن خود فرد رسیده اند، فردی که مدام در میان امواجی از تعالیم غیر فرهنگی دست و پا می زند و منزوی با صفحه نمایش تلویزیون و رایانه خویش سرگرم است.

این کارشناس روانشناسی تصریح می کند: با وجود این که غربیها ناامیدی ما را می خواهند و این که فکر کنیم یک دست صدا ندارد اما واقعیت این است که الگوی ما حضرت محمدی(ص)است که هیچگاه در رسالت خویش، خسته نشد و سر فرود نیاورد در واقع باید در مقابل جنگ نرم از جنگ نرم استفاده کرد.

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گزارش:عزت خیابانی