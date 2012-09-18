حضور تعاونی دهیاری در میبد امیدوارکننده است/ ایجاد درآمد در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قاسمی در حاشیه بازدید بخشدار دستگردان طبس و هیئت همراه از بخش مرکزی میبد و بازدید آنها از پروژه های عمرانی این بخش ضمن معرفی شهرستان میبد، اظهار داشت: شرکت تعاونی دهیاری های میبد با عملکرد مناسب توانسته بازوی اجرایی دهیاری ها شود و ورود شرکت تعاونی دهیاری ها با حمایت مدیرکل امور روستایی در عرصه ایجاد درآمد و توسعه پایدار برای دهیاری ها، رضایت بخش و امیدوارکننده است .

وی با اشاره به مهمترین عوامل موفقیت شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد در عرصه های مختلف، آن را حاصل تعامل مثبت و سازنده شرکت تعاونی دهیاری ها با دهیاری ها، شوراهای اسلامی روستا و بخشداری مرکزی میبد دانست .

بخشدار دستگردان طبس نیز در این بازدید ضمن تقدیر بخشدار میبد، اظهار داشت: امیدواریم شرکت تعاونی دهیاری های بخش دستگردان که به تازگی آغاز به کار کرده است با استفاده از تجربیات شرکت تعاونی دهیاری های میبد بتواند گامهای مثبت و ارزنده ای را در بخش دستگردان بردارد .

به گزارش مهر، بخشدار دستگردان و هیئت همراه از پروژه بهسازی معابر روستای مزرعه کلانتر، پارک سلامت روستای حجت آباد، کارگاه تولیدی شرکت تعاونی دهیاری های میبد، روستاهای رکن آباد و مهر آباد و کارگاه های صنایع دستی، نارین قلعه، مسجد جامع، کاروانسرای شاه عباسی و یخچال میبد بازدید کردند .

بخشدار دستگردان به همراه برخی دهیاران و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها از پروژه های عمرانی، پروژه های در دست اجرا و شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد نیز بازدید کردند .