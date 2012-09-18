2300 راس دام در برابر تب برفکی در تایباد واکسینه شدند

سیامک سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با تلاش کارکنان شبکه دامپزشکی فاز 2 طرح واکسیناسیون تب برفکی در سال 91 که از تاریخ هجدهم شهریور ماه آغاز شده در حال اجراست و تا پایان مهر ادامه دارد.

وی افزود: در این طرح تعداد 2300 راس گاو و گوساله در قالب دامداری های صنعتی با پوشش صد در صدی بر علیه بیماری مسری تب برفکی واکسینه خواهند شد که در گوساله ها دو مرتبه تحت عنوان اصلی و راپل "تکرار" به فاصله 21 روز انجام می شود.

سجادی ادامه داد: واکسیناسیون بر علیه بیماری تب برفکی چند سالی است که با برنامه ریزی مرتب و هماهنگ کشوری در 3 فاز در طول سال انجام گرفته و در مهار این بیماری تا حد زیادی مثمر ثمر بوده است.

وی گفت: یکی از راههای کنترل بیماری تب برفکی کنترل تردد و جلوگیری از حمل غیر مجاز دام و قاچاق آن، همچنین انجام واکسیناسیون به موقع و رعایت نکات بهداشتی و قرنطینه ای است.