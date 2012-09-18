صالحی و دبیرکل اتحادیه عرب دیدار و گفت وگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران و نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

صالحی که از روز گذشته (دوشنبه) به منظور شرکت در نشست قاهره برای حل بحران سوریه به قاهره پایتخت مصر سفر کرده است، امروز با رییس جمهوری و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه، مسایل منطقه‌ای بویژه سوریه و موضوعات بین‌المللی گفت و گو و تبادل نظر کرد.

وی پیش از دیدار دبیرکل اتحادیه عرب در مقام حضرت زینب (ع) در قاهره حضور یافت و نسبت به مقام والای آن حضرت ادای احترام کرد.

نشست قاهره برای سوریه بر اساس پیشنهاد محمد مُرسی رییس جمهوری مصر برگزار شد که طرح این نشست در جریان اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مکه مطرح شد و مُرسی خواستار برگزاری نشست چهارجانبه ایران، مصر، ترکیه و عربستان سعودی به عنوان چهار قدرت مهم درباره تحولات منطقه از جمله سوریه شده بود.

نشست چهار جانبه قاهره در سطح کارشناسان ارشد با حضور حسین‌امیر عبداللهیان، شوقی اسماعیل و ناصر البریج معاونین وزاری امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مصر و عربستان سعودی و عمر اوهون سفیر سابق ترکیه در دمشق، برگزار شد.

قاهره پس از برگزاری نشست کارشناسان ارشد پیشنهاد کرد دور دوم گفت و گوها در سطح وزیران امور خارجه برگزار شود که جمهوری اسلامی ایران آن را گام مثبتی در جهت پیشبرد نقاط مشترک حل بحران سوریه توصیف کرد.

جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده است ونزوئلا به عنوان عضو تروئیکای جنبش عدم تعهد و عراق به عنوان رییس دوره‌ای اتحادیه عرب نیز به کمیته چهارجانبه حل بحران سوریه بپیوندند چرا که اضافه شدن برخی طرف‌های موثر و ظرفیت‌های جدید به این نشست می‌تواند ابتکار مُرسی را با موفقیت همراه سازد.

صالحی در سفر به قاهره امروز با وزیر امور خارجه مصر نیز دیدار و گفت و گو کرد و از مسجد راس الحسین(ع) بازدید و به مقام شامخ سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ادای احترام کرد.