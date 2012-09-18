"اصلاح پرس" به جمع رسانه های مجازی مازندران پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور اطلاع رسانی افکار عمومی از تازه ترین خبرهای حوزه مختلف خاصه دین و فرهنگ سایت خبری فرهنگی با نگاه چند رسانه ای در شمال کشور، به جمع رسانه های مجازی مازندران پیوست.

حسن رمضانزاده، مدیر سایت خبری تحلیلی اصلاح پرس هدف از راه اندازی این سایت را دستیابی مردم و آگاهی آنان از برنامه های و اخبار و وقایع فرهنگی و سایر اخبار در حوزه های دیگر استان و در تقابل با جنگ نرم براساس رهنمونهای مقام معظم رهبری مبنی بر بصیرت افزایی اعلام کرد.

مدیر سایت اصلاح پرس اعلام کرد: نامگذاری سایت وابسته به هیچ جریان سیاسی نبوده بلکه برگرفته از فرمایش رهبری که فرمودند در پی اصلاح و تقوا باشید است.

برگزاری مسابقات فوتسال فرزندان راه آهن شمال

یک دوره مسابقات فوتسال ویژه فرزندان کارکنان اداره کل راه آهن شمال، با شرکت چهار تیم متشکل از فرزندان کارکنان ادارات داخلی با انجام 12 بازی در سالن مسابقات ورزشی راه آهن ساری برگزار شد.



بر طبق برنامه ریزی های به عمل آمده توسط کمیته اجرایی، در این مسابقات تعداد چهار تیم به اسامی پرسپولیس، مرحوم حجازی، هنرمندان و عقاب آسیا شرکت داشته و با انجام 12 بازی با همدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت بازی فینال بین تیم های پرسپولیس و مرحوم حجازی برگزار شد که پس از پایان بازی ها تیم پرسپولیس با کسب 15 امتیاز مقام اول را به دست آورد.

تیم های مرحوم حجازی و هنرمندان هریک 9 امتیاز را کسب کردند ولی به دلیل تفاضل گل کمتر، تیم مرحوم حجازی مقام دوم را به دست آورد و در نهایت تیم های هنرمندان و عقاب آسیا به ترتیب مقام های سوم و چهارم را کسب کردند.

محکومیت توهین به ساحت پیامبر اسلام



در پی اهانت دشمنان اسلام به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)، نبی الله خدابخشی مدیر حوزه هنری مازندران در پیامی با تسلیت اقدام موهن استکبارگران علیه ساحت پیامبر اسلام آورده است: بهره گیری از ابزار مقدس هنر برای رسیدن به هدف شوم و شیطانی، کار تازه ای نبوده و نخواهد بود بلکه مدتهاست که شیطان بزرگ آمریکا و صهیونیسم بین الملل به مدد فیلم، نوار، کتاب، کاریکاتور، موسیقی و رسانه های ارتباط جمعی حق را باطل و باطل خود را حق جلوه می دهند.

این اقدام دشمنان به آن دلیل بوده تا بتوانند نور الهی را که با پیروزی انقلاب اسلامی در جهان تابیدن گرفته خاموش سازند و رویای خود را برای کدخدایی در دهکده جهانی محقق کنند.



خانواده حوزه هنری و اهالی هنر مازندران با محکوم کردن این عمل ننگین و نفرت انگیز، عزم خود را بیش از پیش جزم می کرده تا با کمک هنرمندان متعهد و انقلابی و بهره گیری از امکانات خود، در راه نشر و ترویج آموزه های دینی و سیره پیامبر رحمت و مهربانی کوشا باشد و پرده تزویر، دروغ و ریا را از مدعیان دروغین عدالت، آزادی و حقوق بشر کنار بزند.

تمدید نمایشگاه پائیزه ساری

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ساری تا 31 شهریور برای خرید شهروندان تمدید شد.

حدود ۴۰ درصد غرفه های این نمایشگاه مربوط به واحدهای تولیدی و پخش بوده که از استانهایی نظیرتهران، گیلان، گلستان، خراسان، کرمانشاه، اصفهان، سمنان و آذربایجان شرقی شرکت کردند.

از موارد قابل ذکر در این نمایشگاه، اختصاص غرفه های فرش دستباف، عفاف و حجاب و توزیع گوشت مرغ آماده طبخ می است.