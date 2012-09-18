75 درصد کشفیات مواد مخدر در مرزهای کشور صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر که تولید مواد مخدر در کشور افغانستان در حال افزایش است، اظهار داشت: باوجود تجهیزات و امکانات موجود سعی شده که در نزدیک مرز افغانستان نیرو مستقر شود.

وی اضافه کرد: مافیای مواد مخدر همچنان تلاش می کنند با کمترین هزینه این مواد را به کشور ایران وارد و پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور هم سعی در بیشترین میزان اثر بخشی در عدم ورود آن دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرناجا کشور از انسداد مرزهای خشکی ورود قاچاقچیان به کشور ایران خبر داد و افزود: قاچاقچیان محل ورود مواد مخدر به کشور ایران را به مرزهای آبی، دریاو آبهای آزاد ایران تغییر داده و محموله های خود را از آن سمت وارد می کنند.

پاکسازی مرزهایی دریایی در راس کار ناجای کشور قرار گرفته است



وی تاکید کرد: پلیس ناجا در سال جاری متمرکز شدن به مرزهای دریایی، اقدامات و تمهیدات لازم را به منظور مقابله جدی با قاچاقچیان را در راس کار خود قرار داده است.

مویدی با اشاره به دستگیری تعداد زیادی از عوامل مرتبط در این زمینه گفت: پلیس ناجا در مرزهای ساحلی و دریایی با ارائه راهکارهایی تخصصی، اطلاعاتی و انتظامی با تقویت مرزبانی در خشکی و نیز دریابانی درصدد هستند که این محور را برای قاچاقچیان ناامن کنند.

وی در ادامه به کشفیات مواد مخدر اشاره کرد و گفت: از 61 درصد از کشفیات مواد مخدر 140 تن تریاک، 3 تن هروئین،23 تن حشیش،1.5 تن مرفین و هفت تن سایر موارد بوده است.

در پنج ماهه سال جاری 180 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرناجاکشور گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری 180 تن انواع مواد مخدر توسط عناصر نیروی انتظامی در سطح کشور کشف شد که در مقایسه با پنج ماهه نخست سال گذشته بیش از دو درصد افزایش کشفیات انواع مواد مخدر در کشور بوده ایم.

وی با اشاره به تعداد عملیات مبارزه با مواد مخدر در سطح یگان رزمی کشور افزود: 660 مورد عملیات دراین مدت پنج ماهه در کشور صورت گرفته که شامل عملیات های صرفا درگیری، کشف و متلاشی کردن باندهای مبارزه با مواد مخدر است.

مویدی تاکید کرد: تنها 75 درصد از این کشفیات در مرز و حاشیه مرز رخ داده و بقیه در عقبه کار و در استانهای غیر مرزی کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در پنج ماهه گذشته 20 نفر از قاچاقچیان مسلح در درگیری ها به هلاکت رسیدند، گفت: نزدیک به 850 باند بزرگ در سطح کشور در این مدت متلاشی شدند.

این مسئول به تعداد دستگیرشدگان مبارزه با مخدر طی پنج ماهه جاری اشاره و تصریح کرد: 111 هزار نفر از کسانی که در حال تهیه، تولید، ترانزیت،حمل و از قاچاقچیان بودند در این زمینه دستگیر شدند.

وی همچنین از افزایش یک درصدی پرونده های مربوط به مواد مخدر از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: 93 هزار پرونده دراین زمینه در مدت پنج ماهه جاری در زمینه قاچاقچیان و قاچاق مواد مخدر بوده است.

مویدی به اقدامات کنترلی ناجا در فرودگاه های کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در فرودگاه های کشور سیستمی را تهیه کرده ایم که قادر به شناسایی حمل کنندگان مواد مخدر است.

وی افزود: هیچ موردی از حمل مواد مخدر از زائران ایرانی مشاهده نشده واین در حالی است که یکی از اقدامات مهم ناجا پاک کردن مسیر ایرانیان به سمت عربستان از راه هوایی است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرناجاکشور تصریح کرد: کشور عربستان در طی این دو سال اخیر نتوانستند کوچکترین مواد مخدری را از ایرانیان در عربستان کشف کنند.