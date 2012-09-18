روز نمادین پاکسازی و نظافت عمومی در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز فدعمی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری روز نظافت عمومی اظهار کرد: روز نظافت عمومی به ابتکار شورای سلامت استان خوزستان در سال گذشته مطرح شد که در سه مرحله در شهرستان اهواز با مشارکت مردم اجرا شد.

وی با اشاره به نتایج مطلوب اجرای روز نمادین پاکسازی و نظافت عمومی در شهر، گفت: امسال نیز این روز در مرحله نخست همزمان با آغاز سال تحصیلی و روز دوم مهرماه اجرا می شود.

فدعمی تصریح کرد: نهادینه کردن مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی و فرهنگ ‌سازی برای حفظ بهداشت و نظافت شهر و محل زندگی از جمله اهداف برگزاری این روز است.

وی با بیان اینکه انتظار می رود در این روز مردم توجه بیشتری به پاکیزگی محلات داشته باشند، افزود: در این راستا برنامه های ویژه ای در ادارات، مدارس، پادگانها، مساجد و میان باازاریان انجام می شود.

فرماندار شهرستان اهواز آموزش رابطین بهداشتی، اصناف و دهیاران، معرفی شهروند، محله و کسبه نمونه و ...را از جمله سایر برنامه های پیش بینی شده عنوان کرد.

وی تصریح کرد: دستگاهها و ادارات شهرستان از جمله شهرداری اهواز، آموزش و پرورش، محیط زیست، بازرگان و هلال احمر نیز برنامه های مختلفی را جهت اجرای نظافت عمومی پیش بینی کرده اند.

وی با اشاره به حضور محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این برنامه، گفت: فرمان اجرای آغاز مراسم این روز هفت صبح روز دوم مهر ماه توسط استاندار خوزستان از محل کتابخانه مرکزی اهواز صادر می‌ شود.

فدعمی بر ضرورت همکاری تمام سازمانها تاکید کرد و افزود: در روستاها نیز بخشداران باید برای پاکسازی روستا و مسیرهای روستایی به صورت جدی اقدام کنند.