باغداران قائم شهری 10 میلیون تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله مولایی عصر سه شنبه در نشست دهیاران بخش مرکزی قائم شهر در سالن اجتماعات فرمانداری، با توضیح اینکه بسیاری از دشت های بخش مرکزی قائم شهر به باغات مرکبات تبدیل شدند از جمع آوری 10 میلیون تومان زکات توسط باغداران این بخش شهرستان خبر داد.

وی افزود: بخش مرکزی قائم شهر به زلزله زدگان آذربایجان غربی 30 میلیون تومان وجه نقد کمک کرد.

مولایی با اشاره به هفته دولت امسال بیان کرد: در این بخش 15 پروژه با اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون تومان شامل صنعتی، زیرساختی و فرهنگی به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به وجودهزار و 100 آب بندان در 500 هکتار از روستاهای بخش مرکزی قائم شهر به ضمانت شرکت چوب و کاغذ برای خرید چوب از آب بندان های بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: آب بندان های زیادی در بخش مرکزی قائم شهر وجود دارد که با فروش چوب این آب بندان ها وحاشیه راه های غیر قابل استفاده ، می توان برای دهیاران درآمدزایی کرد.

بخشدار مرکزی قائم شهر با تاکید بر مهارت آموزی برای امدادگری توسط دهیاران در روستاها افزود: علاوه بر دهیاران باید به هیئت هایی که جمعیتی را در خود جمع کرده اند امدادگری رایگان آموزش داده شود.

مولایی به 19 پروژه در دست اجرا در چهار روستای بخش مرکزی اشاره کرد و افزود: جمع آوری آب های سطحی ،طرح های هادی و شبکه برق از جمله این پروژه های عمرانی بوده که 16 پروژه با مشارکت مردمی در حال اجرا است.

وی کمک خیران بخش مرکزی شهرستان قائم شهر از آغاز سال 90 تا کنون را 200 میلیارد ریال و اهدای زمین را بیش از دو هکتار به دهیاران این بخش اعلام کرد و گفت: این میزان مشارکت نشان از فرهنگ بالای این بخش دارد.