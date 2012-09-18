به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل الاهلی عربستان در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: باید بگویم ما از بعد از بازی با استقلال در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات منتظر این بازی بودیم.

وی ادامه داد: الاهلی می‌خواهد با پیروزی در این مسابقه به نیمه‌نهایی مسابقات برسد و نتیجه خوبی بگیرد اما ما نیز خودمان را خیلی خوب آماده کرده‌ایم و بازیکنان ما در بازی فردا خیلی خوب بازی خواهند کرد.

سرمربی سپاهان با اشاره به شرایط تیم الاهلی برای این بازی تصریح کرد: فردا بازی سختی داریم که الاهلی در آن با تمام قوا به میدان می‌آید، همان طور که در مسابقات گروهی نیز کیفیت خود را به ما نشان داد بنابراین به این تیم احترام می‌گذاریم چون کیفیت خوبی دارد.

وی در مورد غیبت ویکتور سیموئز، بازیکن الاهلی در این مسابقه گفت: باید بگویم سپاهان بعد از بازگشت از آبادان خود را برای این بازی آماده کرده و برایمان فرقی نمی‌کند چه بازیکنی در بازی فردا به میدان برود.

کرانچار افزود: به بازیکنانم گفته‌ام که چه ویکتور سمیوئز یا دیگر بازیکنان در ترکیب تیم باشند یا نه، باید کار خودمان را انجام دهیم و باید به دنبال بازی هجومی و گلزنی باشیم.

وی گفت: متاسفانه در امر گلزنی علی‌رغم اینکه شانس‌های بسیاری به وجود می‌آوریم، موقعیت‌های زیادی را از دست می‌دهیم اما این اتفاق در بازی فردا رخ نمی‌دهد.

سرمربی سپاهان افزود: برای بازی فردا انگیزه بالایی داشته و تمرکز لازم را برای بازی با الاهلی داریم و در کل باید بگویم به الاهلی احترام می‌گذاریم اما از این تیم نمی‌ترسیم.

وی بیان داشت: اعتقاد داریم هواداران در زمین خودمان ما را به خوبی حمایت می‌کنند. انتظارات در ایران از ما زیاد است چون تنها نماینده این کشور در آسیا هستیم و در واقع می‌خواهیم از شرافت فوتبال ایران دفاع کنیم.