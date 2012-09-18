به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صالحی ظهر سه شنبه در نشست خبری به منظور هماهنگی برنامههای شواری هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان برای هفته دفاع مقدس و دهه کرامت با بیان اینکه صدا و سیمای مرکز اصفهان تمام برنامههای هفته دفاع مقدس را به صورت خبری، گزارشی، گزارشهای مکتوب توسط واحدهای مختلف پوشش میدهد، تاکید کرد: رادیو نیز با حدود یک هزار دقیقه برنامهویژه هفته دفاع مقدس دارد.
وی اشارهای به برنامه پرطرفدار زنده رود کرد و ادامه داد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 180 دقیقه این برنامه با حضور هنرمندانی که در فیلمها و سریالهای دفاع مقدس حضور داشتند، به نمایش درمیآید.
قائم مقام صدا و سیمای مرکز اصفهان تصریح کرد: در برنامه هشت بهشت نیز به صورت ویژه به سرداران شهید اختصاص داده میشود.
وی تاکید کرد: به مناسبت برپایی هفته دفاع مقدس و دهه کرامت، رژه روز 31 شهریور ماه و همچنین برنامه حماسه پایدار به مدت 6 روز هفته از طریق صدا و سیمای مرکز اصفهان به صورت زنده پخش میشود.
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