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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

در هفته دفاع مقدس/

محوریت برنامه‌های صدا و سیمای اصفهان بر موضوع دفاع مقدس متمرکز می شود

محوریت برنامه‌های صدا و سیمای اصفهان بر موضوع دفاع مقدس متمرکز می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: قائم مقام صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: در هفته دفاع مقدس بیشتر برنامه‌های صدا و سیمای مرکز اصفهان به هفته دفاع مقدس اختصاص پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صالحی ظهر سه شنبه در نشست خبری به منظور هماهنگی برنامه‌های شواری هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان برای هفته دفاع مقدس و دهه کرامت با بیان اینکه صدا و سیمای مرکز اصفهان تمام برنامه‌های هفته دفاع مقدس را به صورت خبری، گزارشی، گزارش‌های مکتوب توسط واحدهای مختلف پوشش می‌دهد، تاکید کرد: رادیو نیز با حدود یک هزار دقیقه برنامه‌ویژه هفته دفاع مقدس دارد.

وی اشاره‌ای به برنامه پرطرفدار زنده رود کرد و ادامه داد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 180 دقیقه این برنامه با حضور هنرمندانی که در فیلم‌ها و سریال‌های دفاع مقدس حضور داشتند، به نمایش در‌می‌آید.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز اصفهان تصریح کرد: در برنامه هشت بهشت نیز به صورت ویژه به سرداران شهید اختصاص داده می‌شود.

وی تاکید کرد: به مناسبت برپایی هفته دفاع مقدس و دهه کرامت، رژه روز 31 شهریور ماه و همچنین برنامه حماسه پایدار به مدت 6 روز هفته از طریق صدا و سیمای مرکز اصفهان به صورت زنده پخش می‌شود.

کد مطلب 1699384

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