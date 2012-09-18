قهرمانی آسیا هدف اصلی سپاهان است/ چند قدم به فینال داریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدیان عصر سه شنبه در نشست خبری در آستانه دیدار تیم‌های سپاهان و الاهلی در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: باید بگویم ما در حال حاضر جایی هستیم که پارسال نیز در این زمان در این مرحله حضور داشتیم اما با یک اشتباه به دست خودمان قهرمانی آسیا را از دست دادیم.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این جایگاه زحمات زیادی کشیدیم و اکنون در یک قدمی حضور در چهار تیم برتر آسیا هستیم، در بازی‌های اخیر خود، دیدار سختی مقابل الاهلی داشتیم و فردا نیز بازی سختی در پیش داریم اما با یک تیم کامل و باانگیزه می‌خواهیم تاریخ‌ساز شویم.

وی اضافه کرد: مطمئن باشید امسال قهرمانی آسیا را برای سپاهان به ارمغان می‌آوریم و برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنیم.