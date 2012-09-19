دختران زیارت اولی ایران وارد شهر بهشت شدند

محمد حسن دادگر در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین اردو از این دوره در اردوگاه ثامن الائمه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این برنامه زیارتی - فرهنگی با عنوان رهروان نبوی، زائران رضوی از27 شهریور ماه آغاز و تا ششم مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اردوی دختران زیارت اولی هر سال با همت و همکاری آستان قدس رضوی و حمایت تولیت آن آستان انجام می شود.

دادگر هدف از اجرای این اردو را پیوند بیشتر دختران دانش آموز با اهل بیت، امام رضا و حضرت معصومه علیهما السلام دانست و گفت: در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رسیدن به حیات طیبه،آشنا ساختن نسل جدید با ائمه،امام شناسی و سیره امام رضا(ع)می باشد.

وی اظهار داشت: 3 هزار و 150 دختر پایه متوسطه و سوم راهنمایی از 32 استان کشور، به افتخار نخستین زیارت زندگی خویش، نائل آمدند.

رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، افزود: این اردوها سه روزه و دارای پنج افتتاحیه و پنج اختتامیه خواهد بود.

وی با بیان این که زیارت اولیها از برنامه های زیارت مضجع شریف حضرت رضا(ع)، آشنایی با اماکن حرم مطهر رضوی استفاده خواهند کرد، گفت: همچنین شرکت کنندگان، از سخنرانان، مدیحه سرایی، گردشگری و در داخل اردوگاه، مسابقات دل نوشته وسایر برنامه های فرهنگی بهره خواهند برد.

وی معیار انتخاب زیارت اولیها را رعایت عفاف و حجاب،رتبه های علمی و هنری و مشارکت در فعالیتهای پرورشی مدارس، خواند و در خصوص اردوی پسران توضیح داد: پسران در قالب اردوهای یک روزه از شهرهای نزدیک مشهد، به حرم مطهر مشرف شده اند.

وی تصریح کرد: سال گذشته دو کتاب از دل نوشته های زیارت اولیها منتشر شده و امسال نیزاین اقدام فرهنگی در دستور کار قرار دارد.