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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۷

دادگر در گفتگو بامهر:

دختران زیارت اولی ایران وارد شهر بهشت شدند

دختران زیارت اولی ایران وارد شهر بهشت شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از آغاز به کار هفتمین دوره اردوی دانش آموزان زیارت اولی کشور در این استان خبر داد.

محمد حسن دادگر در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین اردو از این دوره در اردوگاه ثامن الائمه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این برنامه زیارتی - فرهنگی با عنوان رهروان نبوی، زائران رضوی از27 شهریور ماه آغاز و تا ششم مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اردوی دختران زیارت اولی هر سال با همت و همکاری آستان قدس رضوی و حمایت تولیت آن آستان انجام می شود.

دادگر هدف از اجرای این اردو را پیوند بیشتر دختران دانش آموز با اهل بیت، امام رضا و حضرت معصومه علیهما السلام دانست و گفت: در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رسیدن به حیات طیبه،آشنا ساختن نسل جدید با ائمه،امام شناسی و سیره امام رضا(ع)می باشد.

وی اظهار داشت: 3 هزار و 150 دختر پایه متوسطه و سوم راهنمایی از 32 استان کشور، به افتخار نخستین زیارت زندگی خویش، نائل آمدند.

رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، افزود: این اردوها سه روزه و دارای پنج افتتاحیه و پنج اختتامیه خواهد بود.

وی با بیان این که زیارت اولیها از برنامه های زیارت مضجع شریف حضرت رضا(ع)، آشنایی با اماکن حرم مطهر رضوی استفاده خواهند کرد، گفت: همچنین شرکت کنندگان، از سخنرانان، مدیحه سرایی، گردشگری و در داخل اردوگاه، مسابقات دل نوشته وسایر برنامه های فرهنگی بهره خواهند برد.

وی معیار انتخاب زیارت اولیها را رعایت عفاف و حجاب،رتبه های علمی و هنری و مشارکت در فعالیتهای پرورشی مدارس، خواند و در خصوص اردوی پسران توضیح داد: پسران در قالب اردوهای یک روزه از شهرهای نزدیک مشهد، به حرم مطهر مشرف شده اند.

وی تصریح کرد: سال گذشته دو کتاب از دل نوشته های زیارت اولیها منتشر شده و امسال نیزاین اقدام فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 1699392

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