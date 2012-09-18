تئاتر عروسکی نیازمند توجه بیشتر در سیاستگذاری های کلان است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا چوپان نژاد که کارگردانی نمایش صحنه ای "آرزوی نرگس" را در جشنواره ضامن آهو به عهده دارد بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ضمن بیان مختصری از داستان این نمایش اظهار داشت: این نمایش در واقع قصه دختر بچه معلولی است که در آروزی دیدن حرم امام رضا (ع) لحظه شماری می کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که پدر این دختر بچه عزم حرم امام رضا (ع)می کند و مادرش قصه ماهی حلقه به گوشی را برای وی بازگویی می کند که آرزوها را برآورده می کند.

به گفته این کارگردان که بیشتر در کارنامه وی نمایش های عروسکی دیده می شود، این دختر بچه که نرگس نام دارد در راستای دیدن این ماهی با دوستانش تصمیم به سفر می گیرد تا او را ببیند و تحقق آرزویش را از او طلب کند.

چوپان نژاد با بیان این که این کار کاری از گروه نمایشی "آوا" از استان گلستان است، ادامه داد: تاکنون در جشنواره هایی با محوریت دفاع مقدس و ایثار شرکت داشته ام و تجربه حضور در جشنواره فجر را دارم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت جشنواره های تخصصی اظهار داشت: مطمئناً اگر با یک نگرش خاص به این موضوعات نگریسته شود می توان نتایج خوب و مطلوبی را گرفت.

این کارگردان نمایش های رده کودکان اضافه کرد: بنده با این که تجربه ام بیشتر در حوزه عروسکی است باید بگویم که این بخش از نمایش ها به دلیل جذابیت ها و توانمندی ها تاثیرگذاری بالایی در اذهان کودکان و نوجوانان دارد.

وی افزود: این در حالی است که متأسفانه در کشور به این بخش از نمایش کمتر در حوزه سیاست گزاری های کلان توجه می شود.

چوپان نژاد یادآور شد: نباید فراموش کرد که کشور ما در حوزه نمایش های عروسکی از قدمت و سابقه بسیاری برخوردار است که در این راستا می توان به وجود عروسک هایی همانند "مبارک" اشاره کرد که کماکان از آن در مناسبت های ملی و آیینی استفاده می شود و جایگاه ویژه ای در فرهنگ ایرانی دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهایی که امروزه در این حوزه از نمایش حرفی برای گفتن دارند سابقه ای کمتر از ایران دارند، اضافه کرد: تکیه بر پیشینه موجود و نگاه منطقی به پیشینه تاریخی نمایش عروسکی در ایران می تواند کمک شایانی به توسعه و ترویج این نمایش در کشور بکند.

این کارگردان در پایان اظهار امیدواری کرد نمایش آئینی در ایران بتواند در آینده به یکی از حوزه های تاثیرگذار فرهنگی هنری تبدیل شود.