برنامه دوندگان جاده ولایت نمادی از عشق حقیقی به امام رضا(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان یزد گفت: اقدام دوندگان جاده ولایت نمادی از عشق حقیقی به امام رضا(ع) است.

علی اصغر حسینی اظهار داشت: حضور امام رضا(ع) در همه نقاطی که در ایران قدم گذاشته اند منشا خیر و برکت و گسترش تشیع در کشور بوده است.

وی با تاکید بر وظیفه شناس بودن همه مسوولان در قبال ارتقای این حرکت بیان کرد: این اقدام یک تکلیف دینی، مذهبی و تاریخی است و باید همه در راه گسترش فرهنگ علوی در این مسیر بکوشیم.

اعزام مربیان بوکس خراسان رضوی برای استعدادیابی در نقاط مختلف استان

سرپرست هیئت بوکس خراسان رضوی گفت: به منظور شناسایی افراد مستعد در این رشته ورزشی مربیان زبده را به روستاها و شهرستان های استان اعزام می کنیم.

قدیر توانا اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه امضا شده میان هیأت بوکس استان و مربیان فعال این عرصه، طرح استعدادیابی در سطح خراسان رضوی اجرا می شود.

وی با بیان این که روزانه حدود 190 نفر در 4 نوبت توسط دو مربی دانش آموخته و دارای مدارک معتبر رشته بوکس در محل سالن بوکس مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد آموزش داده می شوند، بیان کرد: علاوه بر این 12 باشگاه نیز به صورت رسمی در مشهد و حدود 30 باشگاه در شهرستان هایی همچون طرقبه، تربت حیدریه، تربت جام، کاشمر، قوچان، تایباد، چناران و گلبهار یه فعالیت در رشته بوکس مشغولند.

آماده سازی تیم جودو پاس برای کسب موفقیت در لیگ برتر کشور

مدیرفنی تیم جودو پاس خراسان رضوی گفت: در حال آماده سازی تیمی قدرتمند به منظور حضور موفق در لیگ برتر کشور هستیم.

محمدجواد غضنفری اظهارکرد: پس از مشخص شدن مسائل مالی، 15 جودوکار که شرایط آمادگی مناسبی داشته باشند جذب تیم خواهند شد.

وی زمان شروع لیگ برتر جودو کشور را آبان ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: تیم جودو پاس خراسان رضوی با حمایت فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی در این رقابت ها که به صورت آزاد برگزار می شود، حضور خواهد یافت.

برگزاری مسابقات رنکینگ اسنوکر آقایان کشور در مشهد

دبیر هیأت بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی گفت: چهارمین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر کشور در بخش آقایان نیز از 25 شهریورماه سال جاری در محل مجموعه تفریحی ورزشی ایستاپ مشهد آغاز شده و تا 3 مهرماه ادامه خواهد داشت.

وحید اثنی عشری اظهار داشت: در این رقابت ها 216 ورزشکار آقا از استان های مختلف کشور به صورت دوره ای و حذفی در قالب 64 گروه با یکدیگر به رقابت می پردازند و 12 داور درجه یک ملی شامل 10 داور از خراسان رضوی و 2 داور از استان کرمان قضاوت مسابقات را بر عهده دارند.

برگزاری مسابقات هندبال نونهالان قهرمانی خراسان رضوی در خلیل آباد

سرپرست اداره ورزش و جوانان خلیل آباد از برگزاری دومین دوره مسابقات هندبال نونهالان پسر قهرمانی خراسان رضوی در این شهرستان خبر داد.

حسن احمدیان دهمیانی افزود: بعد از برگزاری20 بازی، تیم های هندبال مشهد نوین، مشهد ب، چناران و تربت جام مقام های اول تا چهارم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بادی اهداف ثابت در مشهد برگزار می شود

یک دوره مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بادی اهداف ثابت از سوی هیأت تیراندازی خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود.

این رقابت ها به مناسبت ولادت امام رضا(ع) بدون هزینه ورودی روز پنج شنبه 6 مهرماه سال جاری ویژه بانوان و جمعه 7 مهرماه برای آقایان در محل سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش، نفرات برتر در هر رشته در صورت کسب حدنصاب رکورد ورودی، به تمرینات تیم تیراندازی استان دعوت خواهند شد.