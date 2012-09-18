به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایروانی ظهر سه شنبه در نشست خبری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان که به منظور تشریح برنامه‌های دوران دفاع مقدس و دهه کرامت برگزار شد، بیان داشت: حضرت معصومه(س) همواره باید به عنوان الگوی زنان مد نظر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های دهه کرامت از شب گذشته آغاز شده، تصریح کرد: در پنجشنبه هفته جاری نیز از مربیان خواهر قرآن برای گردهمایی، دعوت به عمل آمده و همچنین برگزاری همایش ادبی ضریح نور با هماهنگی مرکز نشر اهل بیت(ع) از دیگر برنامه‌های آستان قدس رضوی است.

نماینده آستان قدس رضوی در استان اصفهان ادامه داد: تشکیل نمایشگاه آستان قدس رضوی، تشکیل کاروانی تحت عنوان سایه خورشید توسط یکی از کانون‌های فرهنگی مساجد است.

وی از دیگر برنامه‌های متنوع این نهاد در هفته دفاع مقدس به برپایی همایش شمیم رضوی با حضور ادبا و شعرای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در این همایش 300 نفر از هنرمند حضور دارند.

ایروانی به برگزاری جشن ملی مطابق سال‌های گذشته در مسجد سید اصفهان اشاره و اظهار داشت: غبارروبی شهدای اصفهان و مسجد نرمی اصفهان که حدود 35 هزار نفر در این امر مشارکت دارند و دیدار با اساتید و هیئت علمی دانشگاه اصفهان و همچنین با آیت الله مظاهری و امام جمعه اصفهان و استاندار اصفهان از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

