  1. بین الملل
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

کاریکاتور روز/

کارگردان اصلی فیلم موهن ضد اسلامی

کارگردان اصلی فیلم موهن ضد اسلامی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین این کاریکاتورها با توجه به وقایع روز اشاره می شود.

کارگردان اصلی فیلم موهن آمریکایی صهیونیستی

روزنامه الدستور اردن در کاریکاتوری طراح اصلی فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) را رژیم صهیونیستی دانسته است که در پی تحولات اخیر کشورهای منطقه ناشی از بیداری اسلامی دچار نگرانی های شدیدتری شده است.

خاطرنشان می شود طی روزهای اخیر رسانه های غربی و بعضا عربی تلاش دارند برخی شخصیتهای هنری را مسئول تهیه و تولید فیلم موهن معرفی کنند و از پرداختن به ریشه های اصلی ساخت این فیلم و جریان پشت پرده آن خودداری می کنند.

این در حالی است که بررسی سابقه توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام نشان می دهد، اکثر اهانت کنندگان طی دهه های اخیر سبقه صهیونیستی داشته و یا ارتباطی نزدیک با محافل و لابی های صهیونیستی داشته اند.

کد مطلب 1699397

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