به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد گفت: آسمان مشهد در شب میلاد با سعادت هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت، امام رضا(ع) نورافشانی می‌شود.

علی‌اکبر عصارنیا گفت: برنامه نورافشانی در شب ولادت این امام همام در 24 نقطه پایتخت معنوی ایران برگزار خواهد شد.

وی به نور بارانی مشهد در شب ولادت اشاره کرد و ادامه داد: در برنامه نورافشانی از انواع راکت‌ها و وسایل بی‌خطر با ارتفاع‌های مختلف استفاده خواهد شد.

سرویس اطلاع‌رسانی پیامکی و تلفن گویا در مشهد راه اندازی شد

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از راه‌اندازی سرویس اطلاع‌رسانی از طریق پیامک و تلفن گویا در خصوص نامه‌های شهروندان خبر داد.

علی آبسالان گفت: تحقق این امر در راستای رسیدن به اهداف مدیریت شهری در زمینه دست‌یابی به شهرداری و شهرالکترونیک و خدمت‌رسانی بهینه به شهروندان است.

وی ایجاد چنین امکاناتی ویژه برای شهروندان را عاملی برای کاهش سفرهای درون‌شهری، پایین آوردن تعداد مراجعات به شهرداری‌های مناطق و تسریع روند حل مشکلات شهروندان برشمرد.

وی افزود: در حال حاضر این طرح در مناطق 7 و یک شهرداری مشهد به صورت پایلوت در حال اجراست و براین اساس شهروندان این مناطق می‌توانند با ارسال شماره کد شهرسازی، به شماره پیامک 300006006 از چگونگی روند اداری پرونده شهرسازی خویش مطلع شوند.

انجام مطالعات راهبردی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی

مدیرعامل سازمان میادین میوه، تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از انجام مطالعات راهبردی فعالیت کیوسک‌های مطبوعاتی سطح شهر خبر داد.

جلال قربانی گفت: تاکنون مدیریت شهری به نتیجه‌ای واحد به منظور نحوه ادامه فعالیت، گسترش، کاهش و یا تثبیت کیوسک های مطبوعاتی نرسیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع مطالعات راهبردی به منظور تعیین نحوه فعالیت کیوسک های مطبوعاتی در دست اقدام است که منجر به یک رویکرد عملی و جهت دار برای نحوه فعالیت کیوسک های مطبوعاتی سطح شهر خواهد شد.

به گفته قربانی این مطالعات تا پایان مهر ماه به یک نتیجه واحد خواهد رسید.

مشهد میزبان 110 المان شهری موقت شد

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: همزمان با آغاز دهه‌کرامت، مشهد میزبان 110 المان‌ موقت شهری شد.

حسین شادکام اظهار کرد: امسال در مجموع 110 المان شهری به صورت موقتی در مشهد نصب و جانمایی شد که از این تعداد 55 یادمان با موضوعات مرتبط با امام رضا (ع) و 40 المان نیز در راستای عناوین ارزشمند دفاع مقدس است.

وی افزود: 80 پروژه آذین‌بندی با پارچه در تقاطع‌های غیرهمسطح نیز انجام شده تا چهره شهر همگام با این مناسبت‌های مبارک رنگ و بویی تازه به خود بگیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در ادامه گفت: پل گالری‌های مشهد مقدس نیز چهره‌ای متفاوت به خود گرفته و در همین راستا عملیات تعمیر، ‌بازسازی، رنگ‌آمیزی و همچنین آماده‌‌سازی پل‌ها به منظور تبدیل شدن به شرایط یک نمایشگاه هنری انجام شد.

پروژه اتصال شهرک شهید رجایی و باهنر مشهد کلید خورد

شهردار منطقه 6 مشهد از اتصال شهرک شهید رجایی و شهید باهنر مشهد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

شهرام کریمی اجرای این پروژه را راهگشای مشکلات عدیده این دو شهرک مجاور به هم دانست و افزود: تاکنون تردد در این جاده خاکی معضلات بسیاری ایجاد کرده که از جمله آن‌ها نارضایتی ساکنان نسبت به رفت و آمد، نظافت و برف‌روبی در زمستان، آلودگی و گرد و غبار فراوان در طول سال است.

وی به عدم ارائه خدمات شهری در این مسیر اشاره کرد و افزود: با توجه به قرار نگرفتن این قسمت در محدوده شهری، شهرداری نیز از ارائه خدمات و تسهیلات لازم مبرا بوده است که به محض اتصال و اجرای پروژه، به محدوده خدماتی شهرداری خواهد پیوست و این امر تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.

آموزش 14 هزار آتش‌نشان داوطلب در مشهد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از آموزش ایمنی بیش از 14 هزار آتش‌نشانی داوطلب عادی، تاکسیران و اتوبوسران در مشهد خبر داد.

حسن جعفری در جلسه امضای تفاهم نامه آموزشی میان آتش‌نشانی و سازمان عمران شهرداری مشهد با اشاره به آموزش آتش نشانان داوطلب در مشهد گفت: طی چند سال گذشته سازمان آتش‌نشانی مشهد طرح آتش‌نشان داوطلب را اجرا کرده که تاکنون در آن 2 هزار نفر شرکت کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: همچنین در حال حاضر 8 هزار راننده تاکسی نیز آموزش‌های ایمنی لازم را دیده‌اند که در صورت بروز حادثه در شهر می‌توانند ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: همچنین 4400 نفر از پرسنل اتوبوسرانی نیز به عنوان آتش‌نشان داوطلب آموزش داده شده‌اند.