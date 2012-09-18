صنعت حمل و نقل نقش کلیدی در اجرای برنامه ای توسعه پایدار کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور عصر سه شنبه در جمع مدیران استان حمل و نقل جاده ای را یکی از بخش های مهم صنعت حمل و نقل دانست و افزود: ایمنی و امنیت جاده ها متاثر از عوامل و عناصر مختلف است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت چهارخطه پونل - آستارا اظهارداشت: این پروژه از سری پروژههای مهر ماندگار استان است که همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی امسال به بهره ‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در خصوص به تعویق افتادن افتتاح این محور گفت: کلنگ تعریض و چهار خطه کردن این جاده پرتردد در مرداد ماه سال 1382 به زمین زده شده است ولی به دلیل کمبود اعتبار برای ارزیابی زمینها، به تاخیر افتاد.

وی با بیان اینکه گیلان یکی از مهمترین استانهای توریست پذیر کشور است، ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه آمار تصادفات در این محور به شدت کاهش می‌یابد.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه وشهرسازی گیلان گفت: با هدف افزایش ایمنی تردد، بهبود وضعیت و ارتقای کیفی سطح راه‌، روکش محور فومن - پونل به طول پنج کیلومترآغاز شده است.

وی افزود: اجرای عملیات بهسازی، روکش آسفالت این محور به دلیل حجم بالای ترافیک عبوری و قرارگیری این محور در کریدور فومن، پونل و آستارا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شعبانپور اظهارداشت: با آغاز اجرای روکش آسفالت در این محور، عبور ومرور به کندی صورت می گیرد بنابراین به رانندگان توصیه می شود با رعایت نکات ایمنی در این مسیر تردد کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ایمنی وکاهش سوانح و تصادفات گفت: شناسایی، آشکارسازی و ایمن ‌سازی نقاط پرحادثه به عنوان اقدامی زودبازده برای افزایش ایمنی و کاهش سوانح و تصادفات در محورها محسوب می شود و این امر همواره در برنامه‌ریزی ‌های مرتبط با نگهداری راه‌ ها مدنظر بوده است.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه وشهرسازی گیلان افزود: در راستای برقراری ایمنی درمحورها مواصلاتی استان 112 مورد شامل 31 نقطه و 81 مقطع پرحادثه در راههای اصلی و فرعی استان شناسایی شد.

وی عنوان کرد: از این میزان هشت مورد آن بطور اساسی ایمن سازی و70 نقطه نیز با اعتباری افزون بر 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی آشکار سازی شده است.

شعبانپور اظهارداشت: برای رفع نقاط و مقاطع پرحادثه راههای اصلی و فرعی استان اعتباری افزون بر 745 میلیارد ریال نیاز است.

وی با بیان اینکه تعداد نقاط و مقاطع شناسایی شده در راههای روستایی 29 مورد است، ادامه داد: از این تعداد 17 مورد با هزینه ای افزون بر پنج میلیارد ریال آشکار سازی شده و برای اصلاح کامل این مقاطع پرحادثه اعتباری افزون بر 52 میلیارد ریال مورد نیاز است.

مدیر کل راه و شهرسازی گیلان گفت: با هدف افزایش ایمنی تردد و دید کافی در شب، کنترل ترافیک و تسهیل رفت و آمد در راههای استان سه هزار و 300 کیلومتر خط کشی سرد و گرم در محورهای استحفاظی استان صورت گرفته است.

وی افزود: اجرای این عملیات ضمن تعیین مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه و خطوط جدا کننده ترافیکی برای باندهای رفت و برگشت می تواند برای تامین ایمنی عبور و مرور نقش موثری داشته باشد.

شعبانپور اظهارداشت: علاوه بر عملیات مستمر حفظ و حراست از حریم راهها، تهیه و نصب 350 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی، نصب 870 عدد علائم‌ انتظامی، اخطاری و مسیرنما، تهیه و نصب 30 هزار عدد بازتاب چشم گربه ای، نگهداری 110 کیلومتر روشنایی اجرا شده است.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات می توان به تهیه و نصب 334 دستگاه چراغ چشمک زن، تهیه و نصب 18 کیلومترگاردریل، ساماندهی و جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی، نگهداری تاسیسات ایمنی با هدف ایمن سازی و ساماندهی نقاط پرحادثه در راهها به ویژه مسیرهای پرترافیک استان و بهبود وضعیت راهها در پنج ماهه نخست سال جاری نام برد.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه وشهرسازی گیلان به پل خرشتم املش اشاره کرد و گفت: این پل هم اکنون با اعتباری افزون بر سه میلیارد و 214 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: بعد از وقوع سیل سال 86 یکی از پایه های این پل بطور صددرصد تخریب شد و از همان زمان راه فرعی به صورت موقت برای عبور و مرور اهالی روستا ساخته شد.

شعبانپور اظهارداشت: کار بازسازی پل خرشتم با تخصیص اعتبار اولیه یک میلیارد و 600 میلیون ریال از محل حوادث غیر مترقبه در سال 87 شروع شد و سپس با تخصیص اعتبار تکمیلی یک میلیارد ریال از محل حوادث،کار باز سازی آن ادامه یافت ولی به دلیل کمبود اعتبارات این پروژه به اتمام نرسید.

وی بیان داشت: با پیگیریهای اداره کل راه و شهرسازی گیلان سرانجام در سال 90 با تخصیص اعتباری افزون بر 614 میلیون ریال از محل اعتبارات دو درصد نفت وگاز آماده سازی پل به اتمام رسید.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه وشهرسازی گیلان یادآورشد: پل ارتباطی خرشتم شهرستان املش که برروی رودخانه شلمان‌ رود واقع است، این شهرستان را به کومله لنگرود متصل می‌کند.