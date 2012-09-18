دیدار سفیر ایران با نخست وزیر،رئیس گارد امیری و دبیرکل اتحادیه علمای مسلمین قطر

به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار سفیر کشورمان ضمن اشاره به برگزاری موفقیت آمیز و بی نظیر شانزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهدها در تهران و دستیابی به اهداف تعیین شده دستور اجلاس سران از حضور امیر دولت قطر و نخست وزیر و وزیر مشاور در امور خارجه و معاونین و مشاورین امیر در این اجلاس تقدیر و تشکر کرد.

وی همچنین ضمن اشاره به روابط صمیمی و دیرینه دو کشور و تبادل هیئتهای فراوان سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی بر تداوم این مذاکرات و مشورتها و استفاده از تجربیات همکاریهای سیاسی سابق دو کشور در جریانات منطقه ای تأکید کرد که موضوع سوریه می بایست از طریق سوری - سوری و بدون دخالت خارجی حل و فصل شده و از وی خواست که با توجه به نقش بی بدیل جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه ای و جریان مقاومت و رویارویی با خواسته های نامشروع رژیم صهیونیستی نسبت به تصمیمات متخذه بازنگری کنند .

وی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مشکلات موجود در سوریه و بازگشت آرامش کامل به این کشور بزرگ اسلامی عربی تأکید کرد و به موضوع نشست چهارجانبه کشورهای مصر، ترکیه، عربستان و ایران اشاره کرده و اظهار امیدواری کرد که طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و با مساعدت و همراهی اخضر الابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل هر چه سریعتر مشکلات این کشور حل شود.

وی ضمن اشاره به جنایت توهین آمیز به ساحت مقدس حضرت پیامبر محمد مصطفی (ص) که باعث قیام همه ملتهای مسلمانان در سراسر جهان شده را محکوم نموده و اظهار امیدواری نمود که هرچه سریعتر سران کشورهای اسلامی از سازمان ملل خواستار محاکمه فوری و تنبیه مرتکبین این جنایت وحشیانه به اشد مجازات شد .

وی همچنین به سران کشورهای امریکا و اسرائیل هشدار داد هر چه سریعتر ضمن عذرخواهی و معرفی مرتکبین این جنایات به دادگاه بین المللی ؛ رسماً از همه جهان اسلامی عذرخواهی کنند در غیر اینصورت خود مسئول عواقب آینده تحرکات خواهند بود.

شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در این دیدار ضمن ارزیابی مثبت از برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران اظهار داشت که این نشست به نحو شایسته و با درایت و برنامه ریزی مناسب و استقبال از همه هیئت ها پذیرایی لازم توأم با تصمیمات دستور کار برگزار گردید و از این حیث همه هیئت ها به آن اعتراف داشتند.

وی ضمن اشاره به روابط قدیمی و تاریخی دو کشور اظهار داشت که چشم انداز دولت و بویژه امیر قطر همواره بر توسعه همه جانبه روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران استوار بوده است و شرکت در سطح بالای در این اجلاس از سوی دولت قطر خود گویای اهمیت و توجه به این روابط است.

وی همچنین ضمن حمایت از برنامه های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر موضع همیشگی و تغییر ناپذیر دولت قطر اشاره و اظهار امیدواری کرد که کشور های منطقه با توجه به منابع عظیم و فرصت های مناسبی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و با اتخاذ سیاست های حکیمانه از سوی جمهوری اسلامی ایران و منطقه با تشریک مساعی و همکاریهای همه جانبه شاهد آرامش و امنیت در منطقه باشیم.

وی در پایان ضمن اشاره به حادثه تلخ زلزله در آذربایجان شرقی و تسلیت به ملت و مردم جمهوری اسلامی ایران , بر مساعدتهای دولت قطر جهت کمک رسانی به حادثه دیدگان به عنوان یک وظیفه اسلامی و دینی تأکید کرد و خواستار گسترش روابط دو جانبه در همه عرصه ها شد.



دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با دبیر کل اتحادیه علمای مسلمین



همچنین عبدالله سهرابی سفیر کشورمان روز گذشته با شیخ محیی الدین قره داغی دبیرکل اتحادیه علمای مسلمین دیدار و پیرامون مسایل گوناگون جهان اسلام و موج بیداریهای در کشورهای عربی و اسلامی بحث و گفتگو کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر در این دیدار ضمن اشاره به نقش علمای برجسته از صدر اسلام تا کنون اظهار داشت که امروز بیش از پیش جهان اسلام نیاز به وحدت همه گروهها از جمله شیعه و سنّی داشته و ضرورت دارد که روحانیون مؤثر و شخصیت های برجسته روحانی و اساتید دانشگاهها با کمک سایر بخش های سیاسی کشورهای اسلامی ضمن برپایی جلسات و نشست ها و کنگره های بین المللی بر دفاع از حقوق مسلمان و پیامبران الهی اقدام همه جانبه نمایند .

وی ضمن اشاره به فیلم موهن که توسط مشتی مزدور استکبار در جبهه امریکایی صهیونیستی قصد ایجاد فتنه و تفرقه بین صفوف مسلمانان داشته است به برگزاری نشستی از سوی مجمع تقریب بین المذاهب نشست بین المللی علماء و نخبگان اسلامی پیرامون حل مسالمت آمیز اسلامی کشور سوریه را در آبانماه سالجاری در جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد کرد که از سوی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب بین المذاهب از وی جهت شرکت در این اجلاس دعوت به عمل آورد.

شیخ محیی الدین قره داغی دبیرکل اتحادیه علمای مسلمین ضمن تبریک بمناسبت انتصاب اراکی و آرزوی توفیق برای وی در این مسئولیت به مسئله جسارت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) اشاره و ضمن محکوم کردن آنان از سوی اهانت کنندگان خواستار برخورد قاطع با مسببن شده و بر ضرورت دفاع همه جانبه از مقدسات اسلام و مسلمین تأکید کرد که کشورهای اسلامی در دفاع از پیامبر الهی خود دست برنداشته و اظهار امیدواری کرد که منبعد شاهد هیچ گونه جسارتی به ساحت پیامبران الهی نباشیم.

وی ضمن تشکر از ابلاغ دعوت برای نشست متفکرین و علمای اسلامی در تهران اظهار امیدواری کرد که در اجلاس شرکت نموده و در پایان بر ضرورت و تداوم نشست ها بین علمای جهان اسلام در اتحادیه علمای مسلمین و مشورت پیرامون حل مشکلات در کشورهایی که موج بیداریها در آنها آغاز شده است تأکید کرد .

وی همچنین با توجه به مشکلات موجود در سوریه خواستار حل مشکلات آن کشور شد.



دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با فرمانده گارد امیری قطر



عبدالله سهرابی سفیر کشورمان در قطر در دیدار با سرلشکر هزاع بن خلیل الشهوانی فرمانده گارد امیری راههای گسترش همکاریهای دو کشور را بررسی کرد.

این دیدار که در محل گارد امیری برگزار شد سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به برگزاری موفق شانزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهد در تهران که با حضور سران و مقامات 120 کشور به طرز باشکوهی برگزار گردید نقش و برنامه ریزی و سازماندهی و پوشش مسایل حفاظتی، امنیتی و اجرایی توسط نیروهای مسلح اعم از نیروهای نظامی و انتظامی که در قالب مأموریتهای خود به نحو شایسته و ارزشمند انجام وظیفه نمودند را بی نظیر توصیف کرد و با توجه به تجربیات ارزشمند نیروهای سه گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی و حفاظتی خواستار گسترش همکاریها و استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در بالا بردن سطح کمی و کیفی نیروهای گارد امیری تأکید داشت که حضور فعال و چشمگیر نیروهای مسلح در هوا و دریا و زمین و بویژه در منطقه خلیج فارس همواره موجب آرامش و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بوده و خواستار خروج نیروهای بیگانه از منطقه شده و تأکید نمود که کشورهای منطقه با تفاهم و همکاریها براحتی مسئولیت امنیت و حفاظت را بر عهده خواهند داشت و هیچ نیازی به حضور نیروهای بیگانه در منطقه نخواهد بود.

سرلشکر هزاع بن خلیل الشهوانی فرمانده گارد امیری در دیدار خداحافظی سفیر کشورمان ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای خالصانه و بی وقفه کشورمان در پیشبرد همه جانبه روابط دو کشور به سوابق تاریخی دو کشور اشاره نموده و بر ضرورت همکاریها و رفت و آمد مقامات و مردم و مسئولان دو کشور تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران کشور دوست و برادر عزیز و همسایه بزرگ قطر به حساب آمده و ما همواره از جمهوری اسلامی ایران خیر و برکت دیده و با آرامش و امنیت در کنار یکدیگر به زندگی ادامه داده ایم و ضرورت دارد بیش از گذشته این رفت و آمدها تداوم یابد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری موفق اجلاس غیرمتعهدها از تلاشهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برپایی باشکوه این نشست تقدیر و تشکر کرده و خواستار همکاریهای تخصصی بین مسئولان ذیربط شد.