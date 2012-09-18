به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی از بازسازی عملیات والفجر سه، همزمان با هفته دفاع مقدس در منطقه عمومی علی آباد بجنورد خبر داد.

سردار حسینعلی یوسفعلیزاده افزود: این عملیات با هدف حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، تبیین فضای معنوی ایثار و از خود گذشتگی و پر از حماسه این دوران به نسل امروز و آشنایی بیشتر نسل جوان با تاریخ پر افتخار دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بازسازی عملیات از سوم مهر ماه سال جاری همزمان با چهارمین روز از هفته دفاع مقدس آغاز خواهد شد گفت: این رزمایش به مدت چهار روز در استان برای عموم شهروندان اجرا می‌شود.

سردار یوسفعلی زاده با اشاره به اینکه این عملیات همه روزه از ساعت 16 عصر آغاز خواهد شد، اظهارداشت: نسخه آزمایشی این عملیات، دوم مهر ماه سال جاری با حضور مسئولان و مقامات عالی استان اجرا خواهد شد.

برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در خراسان شمالی

مسئول معاونت فرهنگی، اجتماعی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی از برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در منطقه عمومی علی آباد بجنورد خبر داد.

سرهنگ حسین پورلسانی گفت: این نمایشگاه در قالب 50 غرفه برپا خواهد شد.

وی افزود: از این تعداد 40 غرفه به اقشار بسیج اختصاص یافته و مابقی در اختیار دیگر سازمان‌ها و ادارات استان است.

مسئول کمیته فرهنگی، اجتماعی ستاد گرامی داشت هفته دفاع مقدس سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تصریح کرد: این نمایشگاه از سوم تا هفتم مهر ماه سال جاری دایر خواهد شد.

وی یاد آور شد: نمایشگاه دفاع مقدس، صبح‌ها از ساعت 8 الی 12 و عصرها 15 الی 17 پذیرای عموم علاقه مندان خواهد بود.

خراسان شمالی در بازسازی عملیات مسلم بن عقیل، رتبه اول کشور را کسب کرد

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی گفت: سپاه جوادالائمه (ع) در بازسازی عملیات مسلم بن عقیل، رتبه اول را در بین استان‌های کشور کسب کرد.

سردار حسینعلی یوسفعلیزاده، افزود: سال گذشته طی ارزیابی‌هایی که از سوی رده‌های بالای سپاه پاسداران صورت گرفت، سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در بازسازی عملیات مسلم بن عقیل، موفق به کسب رتبه اول در بین استان‌های کشور شد.

وی با اشاره به بازسازی عملیات مسلم بن عقیل در استان در سال گذشته، افزود: طی مدت شش روز بازسازی این عملیات، روزانه بین هفت تا هشت هزار نفر از مردم استان از آن دیدن کردند.

سردار یوسفعلی زاده افزود: خوشبختانه بیشترین قشر بازدید کننده از این برنامه فرهنگی اثرگذار در انتقال مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس، جوانان و نوجوانان بودند که با اشتیاق فراوان از این عملیات دیدن کردند.