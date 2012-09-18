حج ضامنی جاودانه برای فرهنگ اصیل اسلام است

حجت الاسلام جمال یاری در آستانه اعزام زائران به سرزمین وحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آشنایی بیشتر و عمیق تر مردم با مسائل اسلامی، انتقال اخبار و پیامهای حج به سراسر عالم از اهداف و ابعاد عالیه حج است.

وی اظهارداشت: حج یک دانشگاه و دانشسرای عالی فرهنگی است که فرهنگ خودسازی، امنیت، عدالت اجتماعی، ایثار، مقاومت، نظم و انضباط، اتحاد و مساوات به حاجی تعلیم داده می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: حضرت امام خمینی (ره) درباره بعد فرهنگی حج فرمودند: " حج کانون معارف الهی است، حج بسان قرآن است که همه از آن بهره مند می شوند ولی اندیشمندان، غواصان و دردآشنایان امت اسلامی اگر دل به دریای معارف آن بزنند و از نزدیک شدن و فرو رفتن در احکام و سیاست های اجتماعی آن نترسند از صدف این دریای گوهرهای هدایت، رشد، حکمت و آزادگی را بیشتر صید و از زلال حکمت و معرفت آن تا ابد سیراب خواهند گشت."

وی در ادامه با بیان اینکه حج نقش مهمی در تقریب مذاهب دارد، افزود: " دین اسلام " دین اتحاد و یگانگی است، بهترین و مناسب ‌ترین زمان و مکان برای تحقق این هدف، موسم حج است.

یاری یادآورشد: در شرایط امروز که جهان اسلام از طرفی به پیشرفتهای چشمگیر سیاسی و اجتماعی دست یافته و از سوی در برابر تهدیدات جبهه کفر جهانی قرار دارد، تفاهم و همگرایی زمینه ساز اتحاد و اقتدار است.