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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۲۰

امیرنیا اعلام کرد:

هنر باید مبین ارزشها و اعتقادات مردمی باشد

هنر باید مبین ارزشها و اعتقادات مردمی باشد

ساری – خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز هنرهای تجسمی کشور گفت: هنر باید مبین ارزشها و اعتقادات مردمی جامعه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر امیرنیا عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تائتر مازندران در ساری اظهار داشت: هنرمند بهترین و پاک ترین وسیله بوده و از زشتی ها و نا پاکی ها مبراست.

وی افزود: هنرمند زمانی که ایمان و هنر را در کنار یکدیگر قرار دهد، می تواند آمیزه های دینی و ارزش های خود را تقویت کند.

مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی  گفت: هنر برای اقشار خاصی که دارای ذوق هنری هستند باید بکار برود تا بتواند با بروز استعداد ها و ذوق هنری متناسب با رسالت جامعه بازگو کند.

امیرنیا افزود: هنری ماندگار بوده که بتواند ارزش های مردم واعتقادات آنان را درقالب تکلیف، تخصص و فن بیان کند.

وی بیان داشت: با آموزش ها و برگزاری جشنوارها می توان استعدادهای استان را شکوفا کرد.

این مسئول بابیان اینکه مازندران دارای توانمندیهای بالای هنری است، افزود: باید این توانمندیهای بالقوه در استان شکوفا شود.
 
وی گفت: امیدواریم حاصل کار هنرمندان مازنی را در تالار وحدت تهران ببینیم و شاهد افتخارآفرینی هنرمندان این استان باشیم.

کد مطلب 1699422

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