هنر باید مبین ارزشها و اعتقادات مردمی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر امیرنیا عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تائتر مازندران در ساری اظهار داشت: هنرمند بهترین و پاک ترین وسیله بوده و از زشتی ها و نا پاکی ها مبراست.



وی افزود: هنرمند زمانی که ایمان و هنر را در کنار یکدیگر قرار دهد، می تواند آمیزه های دینی و ارزش های خود را تقویت کند.

مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: هنر برای اقشار خاصی که دارای ذوق هنری هستند باید بکار برود تا بتواند با بروز استعداد ها و ذوق هنری متناسب با رسالت جامعه بازگو کند.



امیرنیا افزود: هنری ماندگار بوده که بتواند ارزش های مردم واعتقادات آنان را درقالب تکلیف، تخصص و فن بیان کند.



وی بیان داشت: با آموزش ها و برگزاری جشنوارها می توان استعدادهای استان را شکوفا کرد.



این مسئول بابیان اینکه مازندران دارای توانمندیهای بالای هنری است، افزود: باید این توانمندیهای بالقوه در استان شکوفا شود.



وی گفت: امیدواریم حاصل کار هنرمندان مازنی را در تالار وحدت تهران ببینیم و شاهد افتخارآفرینی هنرمندان این استان باشیم.