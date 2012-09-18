مسابقات فوتسال و والیبال بانوان عشایر شرق کشور در خراسان شمالی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در پایان پنجمین دوره رقابت‌های فوتسال بانوان روستایی و عشایری شرق کشور که با حضور شش تیم و در رده سنی جوانان برگزار شد، تیم تهران و البرز در دیدار پایانی در وقت قانونی بازی به نتیجه تساوی رضایت دادند، اما تیم تهران در ضربات پنالتی از سد تیم البرز گذشت و به مقام قهرمانی این رقابت‌ها رسید.

در بازی رده بندی نیز جدال بین تیم‌های گلستان و خراسان شمالی میزبان، به نفع گلستانی‌ها به پایان رسید و گلستان توانست به مقام سوم این رقابت‌ها دست یابد.

بر این اساس در این دوره از رقابت‌ها در رشته فوتسال تیم‌های تهران، البرز و گلستان به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستادند و تیم تهران به عنوان قهرمان این مسابقات در رقابت‌های قهرمانی بانوان روستایی و عشایری کشور شرکت می‌کند.

این رقابت‌ها در رشته فوتسال با حضور شش تیم خراسان شمالی، گلستان، تهران، البرز، سمنان و خراسان رضوی به میزبانی بجنورد و در محل مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت این شهر از 25 شهریور ماه آغاز شده بود.

در رشته والیبال پنجمین دوره رقابت‌های بانوان روستایی و عشایری کشور که به میزبانی اسفراین برگزار شد نیز عصر سه شنبه دیدار نهایی بین دو تیم خراسان رضوی و سمنان برگزار شد که در پایان خراسان رضوی در دوست متوالی سمنان را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.

در دیدار رده بندی رقابت‌های والیبال نیز تیم‌های البرز و تهران به مصاف هم رفتند که در پایان تیم تهران با نتیجه دو بر صفر از سد البرز گذشت و به مقام سومی این دوره از مسابقات دست یافت.

بر این اساس در این رشته نیز تیم‌های خراسان رضوی، سمنان و تهران در رده‌های اول تا سوم جای گرفتند و خراسان رضوی به عنوان قهرمان این مسابقات، در رقابت‌های قهرمانی بانوان روستایی و عشایری کشور شرکت می‌کند.

پنجمین دوره رقابت‌های بانوان روستایی و عشایری شرق کشور در رشته والیبال نیز با حضور پنج تیم تهران، البرز، خراسان رضوی، سمنان و خراسان شمالی به میزبانی اسفراین و در محل سالن شهدای محراب این شهر از 25 شهریور ماه آغاز شده بود که عصر سه شنبه با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.