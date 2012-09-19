به گزارش خبرنگار مهر، دولت از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون با اجرای نظام سهمیه بندی، عرضه کارتی سوخت و سپس اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، مدیریت مصرف بنزین به عنوان پاشنه آشیل سبد سوخت خودروهای ایرانی را در دستور کار قرار داد.

همزمان با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، ساخت و توسعه جایگاه‌های CNG هم برنامه دوم دولت برای مهار رشد مصرف بنزین در کشور بود به طوری‌که با ساخت و راه‌اندازی نزدیک به 2000 باب جایگاه روزانه حدود 18 تا 20 میلیون لیتر در مصرف بنزین ایران صرفه‌جویی حاصل شد.

اجرای این طرح‌ها تا پایان سال گذشته تا حدودی جواب داد و با وجود ورود سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو اما مصرف بنزین در محدوده 60 میلیون لیتر در روز مهار شد و حتی پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که با ساخت و توسعه طرح‌های جدید بنزین سازی، ایران به‌جمع کشورهای صادرکننده این فرآورده نفتی بپیوندد.

تا پیش از فرارسیدن فصل تابستان سالجاری، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور با افزایشی حدود 3 میلیون لیتری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 63 میلیون لیتر رسید و سپس با منتفی شدن افزایش قیمت این فرآورده نفتی در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف بنزین در ایران به یک باره افسار پاره کرد.

آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می دهد که در هفته‌های پایانی شهریور ماه سالجاری در برخی ا روزها متوسط مصرف بنزین حتی با عبور از مرز 75 میلیون لیتر رکوردهای جدید مصرفی را به ثبت رسانده است.

با این وجود در هفته سوم شهریورماه سالجاری و همزمان با افزایش مسافرت‌های تابستانی متوسط مصرف بنزین به مرز 70 میلیون لیتر رسید و این در حالی است که هفته گذشته مصرف بیش از 76 میلیون لیتر در روز هم به ثبت رسید.

رشد افسار گسیخته مصرف و منفی شدن تراز تولید و مصرف بنزین در 6 ماه گذشته موجب شده که همچون 2 سال گذشته بار دیگر تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی از سر گرفته شد تا به جای صدور فرآوره‌های پتروشیمی به بازارهای جهانی، این محصولات برای دود شدن در باک خودروها مورد استفاده قرار بگیرد.

سهمیه و قیمت بنزین مهر تثبیت شد

به گزارش مهر، هر چند افزایش 30 لیتری سهمیه بنزین خودروهای شخصی در مرداد ماه کام خودروسواران را شیرین کرد اما برای مهر ماه سالجاری سهمیه و قیمت بنزین بدون تغییری نسبت به تیر ماه سالجاری تثبیت شده است.

بر این اساس 60 لیتر سهمیه بنزین با قیمت نیمه یارانه‌ای 400 تومانی خودروهای شخصی تا ساعت 24 جمعه 31 شهریور ماه به کارت‌های سوخت واریز می‌شود.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می دهد سهمیه بنزین مهر ماه موتورسیکلت ها 25 لیتر است ضمن آنکه در فصل بازگشایی مدارس برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.



در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای مهر ماه هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌ها تعیین نشده است.