کمکهای مالی آمریکا به مصر به حال تعلیق درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری معا گزارش داد: دولت آمریکا ارائه کمک مالی به مصر را به دنبال اعتراضات به فیلم موهن ضد اسلامی به حال تعلیق درآورده است.

یک منبع وابسته به کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود ضمن اعلام این مطلب به روزنامه واشنگتن گفته است که آمریکا از عملکرد دولت مصر در قبال اعتراضات اطراف سفارت این کشور در قاهره راضی نیست و کمک یک میلیارد دلاری و نیز کمک اضافی چند میلیون دلاری به مصر به شکل موقت به حال تعلیق درآمده است.

شایان ذکر است که مردم مصر در اعتراض به تولید و نمایش فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص)، پرچم سفارت آمریکا در قاهره را به آتش کشیدند و چند روز مناطق اطراف سفارت صحنه درگیری نیروهای امنیتی مصری با تظاهرات کنندگان بود.