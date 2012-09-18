تیم ملی بزرگسالان مقابل روسیه به تساوی رسید/ امیدها روسیه را بردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال ایران و روسیه از ساعت 17 امروز سه شنبه در سالن پیروزی اصفهان برگزارکننده دیداری دوستانه بودند. شاگردان علی صانعی که در نخستین دیدار خود مقابل تیم روسیه با نتیجه 2 بر یک شکست خورده بودند در این دیدار تدارکاتی به نتیجه تساوی 3 بر 3 دست یافتند و از شکست 3 بر یک مقابل تیم چهارم دنیا به نتیجه تساوی رسیدند.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این مسابقه محمد طاهری، افشین کاظمی و مسعود دانشور گل زدند و گل‌های تیم روسیه نیز توسط "پاول چیستاپولوف"، "سرگئی سرگین" و "لیما" به ثمر رسید. تیم ملی فوتسال ایران دیدار مقابل روسیه را با ترکیب علیرضا صمیمی، حمید احمدی، محمد طاهری، احمد اسماعیل‌پور و حسن طیبی آغاز کرد.

در جریان این دیدار دوستانه بازهم گروهی از تماشاگران اصفهانی دست به تشویق حسین شمس و وحید شمسایی زدند و خواهان حضور این دو در تیم ملی فوتسال شدند.

تیم ملی فوتسال کشورمان درحالی به مصاف روسیه رفت که علی اصغر حسن‌زاده و محمد کشاورز را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.

پیش از این بازی تیم فوتسال امید کشورمان به مصاف تیم فوتسال جوانان روسیه رفت و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 7 بر 3 از پیش رو بردارد. گل‌های تیم فوتسال امید ایران را در این بازی حمیدرضا یوسفی (3 گل)، علیرضا وفایی (2 گل)، بابک سهرابی و علی اسعدی به ثمر رساندند.

امیدهای فوتسال ایران در نخستین بازی دوستانه خود مقابل روس‌ها با نتیجه 4 بر 2 به پیروزی رسیده بودند تا با دو پیروزی خوب مقابل حریف خود آماده پیکارهای پیش رو شوند.

تیم ملی فوتسال کشورمان خود را برای حضور در مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 تایلند آماده می‌کند که از 11 تا 28 آبان‌ماه در این کشور برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه B این مسابقات با تیم‌های اسپانیا، پاناما و مراکش هم‌گروه است.