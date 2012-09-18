سازمان ثبت اسناد و املاک از حداقل امکانات برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شاهرخیان بعدازظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین به رغم درآمد زایی بالای این سازمان، محدودیت هایی در زمینه نیروی انسانی وجود دارد.

شاهرخیان عنوان کرد: این سازمان با کمبود نیروی توانمند مواجه است و از نیروهای قراردادی استفاده کرده که با توجه به حساسیت کار، این خود یکی از موارد آسیب پذیر آن است.

وی همچنین با بیان اینکه با سیاست های قدیمی نمی توانیم پاسخگوی حجم مراجعات باشیم، بیان داشت: هدف این سازمان در برنامه 1404 که بخش از ان در دست اقدام است، شفاف سازی و تثبیت حدود مالکیت هاست.

شاهرخیان علت بسیاری از پروندهای حقوقی و کیفری در دادگاهها را اختلافات ملکی عنوان کرد و اظهار داشت: ‌با تثبیت مالکیتها، اختلافات ملکی به حداقل می رسد.

وی الکترونیک کردن خدمات ثبتی را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: حدود 30 میلیون خدمت از سوی این سازمان به جامعه ارائه می شود که هر فرد به طور میانگین سه تا چهار بار به مراکز ثبتی مراجعه می کند.

شاهرخیان افزود: با ایجاد سیستم های الکترئنیک مراجعات به این مراکز بسیار کاهش می یابد.

وی عدم تناسب برخی قوانین ثبتی با توسعه جوامع را یکی از مشکلات کنونی عنوان کرد و بیان داشت: برای رفع این مشکل، ‌دو قانون ساماندهی شهرهای زیر 25 هزار نفر و تعیین تکلیف اراضی بدون سند به تصویب رسید.

معاون توسعه و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با تصویب و اجرای این قوانین بخش زیادی از اراضی بدون سند، سنددار شدند.

وی گفت: حدود 26 میلیون پرونده در کشور وجود دارد که پیش بینی می کنیم حدود چهار میلیون تقاضای دیگر به واحدهای ثبتی ارائه شود.

در پایان این مراسم از خدمات حشمت الله اکبریان مدیرکل قبلی ثبت اسناد و املاک استان تقدیر و سعید محوری به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.