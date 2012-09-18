یادواره دفاع مقدس نباید به یک هفته محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورحسینی ظهر سه شنبه در نشست خبری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان به منظور برگزاری برنامههای دوران دفاع مقدس و دهه کرامت با بیان ابزار هنر برای بیان بسیاری از واقعیتها اضافه کرد: با استفاده از ابزار هنر میتوان بسیاری از ارزشهای دوران دفاع مقدس را نهادینه کرد.
وی با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس یک بخش سختافزاری دارد که باید در آن نمادها حفظ شود، تصریح کرد: اما مهمتر از همه قسمت نرمافزاری یا مغز افزاری است که باید در آموزش و پرورش به آن پرداخته شود.
معاون پرورشی فرهنگی آموزش و پرورش اصفهان بیان داشت: درسهای ایثار، جوانمردی و آزادهخواهی و آزادگی است که باید اکنون مشق کودکان ما در مدارس شود.
وی تاکید کرد: آموزش و پرورش عقبه دوران دفاع مقدس در فرهنگسازی در میان کودکان و جوانان است.
پورحسینی با بیان اینکه ارزشهای دوران جنگ و دفاع مقدس باید در تمام زمانها و مختص به یک هفته نباشد، اظهار داشت: با آموزشهای که در مدارس به کودکان داده میشود به یک هفته منحصر نمیشود و میتوان خانوادهها را هم تحت آموزش غیر مستقیم این امور قرار داد.
وی افزود: آغاز سال تحصیلی جدید با نواختن زنگ مقاومت است و در همین راستا نیز اجرای برنامههای با همین مزمون در برنامههای صبحگاهی در تمامی مدارس داریم.
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