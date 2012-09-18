ایمن سازی مدارس حاشیه راهها در استان البرز در دستور کار قرار گرفت

اکبر پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این طرح در دو بخش ایمن سازی فیزیکی و آموزش دانش آموزان اجرا می شود که در مرحله نخست مدارسی که در حاشیه راهها قرار داشتند و دانش آموزان ناگزیر به عبور از عرض جاده و یا کنار جاده های پر تردد بودند با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان شناسایی شدند.

وی افزود: این مدارس براساس دستورالعمل ابلاغی توسط سازمان متبوع پس از بازدیدهای میدانی برای ایمن سازی، اولویت بندی می شوند.

پرتوی ادامه داد: در ایمن سازی فیزیکی، فضای اطراف مدارس با انواع تابلوها و تجهیزات هشدار دهنده و سرعت گیر مجهز و فضای دیوار بیرونی و داخلی مدارس نیز با نقاشی و طرح های آموزشی حاوی پیام های ترافیکی طراحی می شوند.



سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل پایانه های و حمل و نقل استان البرز افزود: در بخش آموزش نیز با اجرای کلاسهای آموزشی و تهیه و توزیع اقلام آموزشی شامل کتابچه، لوازم تحریر محتوی پیام های آموزشی و ترافیکی به دانش آموزان آموزش هایی داده می شود. همچنین حضور کارشناسان و مربیان مرتبط در کلاسهای دانش آموزان و آموزش نحوه صحیح تردد از راه ها از دیگر برنامه های آموزشی این طرح است.

وی یادآور شد: در پایان دوره های آموزشی نیز برای سنجش میزان فراگیری نکات آموزش داده شده به دانش آموزان، از آنها آزمون گرفته می شود.



پرتوی با اعلام اینکه این طرح در چندین مرحله و در سطح کل استان اجرا می شود، گفت: در سال جاری نیز برای تعدادی از مدارس که آمار سوانح رانندگی آنها بالاتر از سایر مناطق بوده و از اولویت بالاتری برخوردار باشند، ایمن سازی فیزیکی و نرم افزاری (آموزشی و فرهنگی) انجام می شود و در سالهای آتی سایر مدارس باقی مانده نیز ایمن سازی می شوند.



