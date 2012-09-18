نبود مجله خبری تئاتر در مازندران احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تائتر مازندران در ساری اظهار داشت: هنرهای نمایشی در مقابله با تهاجم فرهنگی، چالش های جامعه، طلاق، اعتیاد و بد اخلاقی دشمنان می توانند نقش آفرینی کنند.
وی با اشاره به اینکه جایگاه هنر از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است گفت: باید به چالش ها پیش روی عرصه هنر توجه و به صعود آن بیاندیشیم.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه در اجرای فعالیت های هنری باید به سه اصل توجه کرد افزود: برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی حول محور و مدیریت در اجرای کارهای هنری باید رعایت شود.
ابراهیمی از ایجاد بانک اطلاعات برای ارتقای جایگاه هنرمندان استان جهت تدوین فرهنگ جامعه و سند چشم انداز و نقشه راه در مازندران خبر داد.
این مسئول با بیان اینکه اعتبارات فرهنگی برای فعالیت های هنرهای نمایشی ناچیز است، گفت: این استان حتی از نبود یک اتاق برای تبادل نظر افکار و تجربیات افکار هنری رنج می برد.
وی، نبود مجله خبری تئاتر، عدم برنامه ریزی و مشخص نبودن جایگاه هنر، مشکلات آموزش و پژوهش، عدم اعتبارات کافی، عدم استمرار و تولید تئاتر در کشور، نبود مراکز راهبردی برای پژوهش، نبود آرشیو کتاب تخصصی تئاتر و عدم استفاده از پیشکسوتان این عرصه را از چالش های پیش روی عرصه هنرهای نمایشی در استان بیان کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه هنر یک کار ذاتی است، افزود: کسی می تواند کار هنری انجام دهد که دارای ذوق هنری بالایی باشد.
وی بیان داشت: هنرمند باید با انگیزه وارد عرصه نمایش های هنری شود و رسالت جامعه و نقدها و نظرهای تحلیلگرانه جامعه را بازگو کند.
ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به استعداد بالای هنرمندان رشته تئاتر استان، از نبود مجله خبری تئاتر در استان به عنوان خلا یاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تائتر مازندران در ساری اظهار داشت: هنرهای نمایشی در مقابله با تهاجم فرهنگی، چالش های جامعه، طلاق، اعتیاد و بد اخلاقی دشمنان می توانند نقش آفرینی کنند.
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