نبود مجله خبری تئاتر در مازندران احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تائتر مازندران در ساری اظهار داشت: هنرهای نمایشی در مقابله با تهاجم فرهنگی، چالش های جامعه، طلاق، اعتیاد و بد اخلاقی دشمنان می توانند نقش آفرینی کنند.



وی با اشاره به اینکه جایگاه هنر از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است گفت: باید به چالش ها پیش روی عرصه هنر توجه و به صعود آن بیاندیشیم.



مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه در اجرای فعالیت های هنری باید به سه اصل توجه کرد افزود: برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی حول محور و مدیریت در اجرای کارهای هنری باید رعایت شود.



ابراهیمی از ایجاد بانک اطلاعات برای ارتقای جایگاه هنرمندان استان جهت تدوین فرهنگ جامعه و سند چشم انداز و نقشه راه در مازندران خبر داد.



این مسئول با بیان اینکه اعتبارات فرهنگی برای فعالیت های هنرهای نمایشی ناچیز است، گفت: این استان حتی از نبود یک اتاق برای تبادل نظر افکار و تجربیات افکار هنری رنج می برد.



وی، نبود مجله خبری تئاتر، عدم برنامه ریزی و مشخص نبودن جایگاه هنر، مشکلات آموزش و پژوهش، عدم اعتبارات کافی، عدم استمرار و تولید تئاتر در کشور، نبود مراکز راهبردی برای پژوهش، نبود آرشیو کتاب تخصصی تئاتر و عدم استفاده از پیشکسوتان این عرصه را از چالش های پیش روی عرصه هنرهای نمایشی در استان بیان کرد.



ابراهیمی با بیان اینکه هنر یک کار ذاتی است، افزود: کسی می تواند کار هنری انجام دهد که دارای ذوق هنری بالایی باشد.



وی بیان داشت: هنرمند باید با انگیزه وارد عرصه نمایش های هنری شود و رسالت جامعه و نقدها و نظرهای تحلیلگرانه جامعه را بازگو کند.