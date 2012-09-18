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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

آیت الله علوی گرگانی:

سعی در نشر و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) از مصادیق تعظیم شعائر الهی است

سعی در نشر و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) از مصادیق تعظیم شعائر الهی است

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان سعی در نشر و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) را از مصادیق تعظیم شعائر الهی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی محمد علی علوی گرگانی در دیدار اعضای شورای هماهنگی جشن‌های رضوی دهه کرامت با تاکید بر مناسب بودن نامگذاری  این دهه، اظهار داشت: یکی از القاب قم، کوفه صغیره است و این نشان از مرکزیت قم در علم و پرورش عالمان دارد.

وی با بیان اینکه ادا کردن حق اهل‌بیت(ع) به صورت  مناسب، بسیار سخت و دشوار است، گفت: حضور حضرت معصومه(س) در قم نشانگر امتیازات ویژه قم نسبت به سایر شهرهاست.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه داد: آیات تعظیم شعائر الهی که در قرآن وجود دارد، درباره حج است اما تفسیر و تبیین این آیات درباره بزرگداشت مقام اهل‌بیت(ع) نیز صحیح است.

وی با اشاره به خدمات اعضای شورای هماهنگی جشن‌های مردمی رضوی، ادامه داد: وجود چنین جمعی برای خدمت در راه دین و برگزاری جشن‌های دهه کرامت و سعی در نشر و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) از مصادیق تعظیم شعائر الهی محسوب می‌شود.

آیت الله علوی گرگانی خطاب به دست اندرکاران جشن‌های رضوی، تصریح کرد: می‌توانید با همت و تلاش، خواسته مقام معظم رهبری درباره تبلیغ و گسترش دهه کرامت به تمام دنیا را به انجام برسانید.

وی در پایان با اشاره به  لقب حضرت فاطمه معصومه(س)، اظهار داشت: پدر آیت‌الله نجفی نقل می‌کند که لقب حضرت معصومه (س)، از سوی حضرت فاطمه زهرا(س) به ایشان داده شده است.
 

کد مطلب 1699440

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