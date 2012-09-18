به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی محمد علی علوی گرگانی در دیدار اعضای شورای هماهنگی جشن‌های رضوی دهه کرامت با تاکید بر مناسب بودن نامگذاری این دهه، اظهار داشت: یکی از القاب قم، کوفه صغیره است و این نشان از مرکزیت قم در علم و پرورش عالمان دارد.



وی با بیان اینکه ادا کردن حق اهل‌بیت(ع) به صورت مناسب، بسیار سخت و دشوار است، گفت: حضور حضرت معصومه(س) در قم نشانگر امتیازات ویژه قم نسبت به سایر شهرهاست.



استاد خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه داد: آیات تعظیم شعائر الهی که در قرآن وجود دارد، درباره حج است اما تفسیر و تبیین این آیات درباره بزرگداشت مقام اهل‌بیت(ع) نیز صحیح است.



وی با اشاره به خدمات اعضای شورای هماهنگی جشن‌های مردمی رضوی، ادامه داد: وجود چنین جمعی برای خدمت در راه دین و برگزاری جشن‌های دهه کرامت و سعی در نشر و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) از مصادیق تعظیم شعائر الهی محسوب می‌شود.



آیت الله علوی گرگانی خطاب به دست اندرکاران جشن‌های رضوی، تصریح کرد: می‌توانید با همت و تلاش، خواسته مقام معظم رهبری درباره تبلیغ و گسترش دهه کرامت به تمام دنیا را به انجام برسانید.



وی در پایان با اشاره به لقب حضرت فاطمه معصومه(س)، اظهار داشت: پدر آیت‌الله نجفی نقل می‌کند که لقب حضرت معصومه (س)، از سوی حضرت فاطمه زهرا(س) به ایشان داده شده است.

