شش درصد کشفیات مواد مخدر کشور از استان اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر سردار علی مویدی سه شنبه ظهر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در اصفهان با تاکید به اینکه مسیر کشور ایران برای قاچاقچیان یک مسیر با صرفه است، اظهار داشت: نیروی انتظامی در مقابل این افراد با تمام توان ایستادگی می کند.

وی افزود: ما ورود مواد مخدر از مرزهای خشکی را به حداقل ورودی رسانده ایم،چرا که 60 درصد از مواد وروی از مرز پاکستان و افغانستان وارد کشور بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا کشور تصریح کرد: امروزه زمینه‌های عاری از کشت به خصوص استانهای هم مرز با ایران تشویق و ترغیب به کاشت مواد مخدر می شوند.

وی با اشاره به سازماندهی باوده امر کاشت مواد مخدر در افغانستان ادامه داد: از سوی کشورهای غربی و نیز آمریکا و ناتو حمایت ویژه ای به افغانستان که محل کشت مواد مخدر است، می شود.

مویدی گفت: عدم وجود قانون مبارزه با مواد مخدر صنعتی و حجم عظیم دسترسی به اینترنت موجب شد که تولید مواد مخدر صنعتی شیشه ترویج شود.

اعدام 23 نفر از عامل اصلی قاچاقچی در کشور



وی با بیان اینکه در سال گذشته شبکه‌ها و باندهای مواد مخدر کشف و متلاشی شدند، افزود: در سالجاری با هماهنگی دستگاه قوه قضائیه، دادستان کل کشور و نیروی انتظامی بیش از 23 نفر از عوامل از تولید، قاچاق مواد مخدر به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شدند.

مویدی با تاکید به اینکه نیروی انتظامی اشرافیت کامل نسبت به نحوه تولید مواد مخدر صنعتی دارد، ادامه داد: نزدیک به 100 کارگاه فعال در کشور که به فعالیت مشغول بودند، شناسایی و متلاشی شدند.

وی با تاکید به این نکته که ناجا و دولت به امر مرزبانی اهمیت ویژه می دهد، افزود: بودجه قابل توجهی را برای ایجاد تجهیز مرزهای کشور اختصاص یافته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرناجاکشور در ادامه از شناسایی 9 هزار و 500 محله آلوده به مواد در کشور خبر داد.

وی افزود: در این محلات خرید، فروش مواد مخدر به بسیاری از نقاط کشور صورت می گرفت که تا پایان شهریور ماه تمامی آنها پاکسازی می شود.

دستگیری30 هزار نفر فروشنده مواد مخدر از نقاط آلوده کشور

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرناجاکشور گفت: تاکنون هشت هزار نقطه در کشور را موردپاکسازی و تعداد 30 هزار نفر را در این زمینه دستگیر کرده ایم.

وی در بخشی از صحبت های خود به اهمیت استان اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیای اشاره کرد و گفت: استان اصفهان با توجه به نزدیکی به مرزهای شرق و جنوب شرقی در زمینه پاکسازی محلات از خرده فروشان تا کنون موفق عمل کرده است.

وی گفت: یکی از بهترین پلیس ها، متخصصان و کارآگاهان مواد مخدر در اصفهان است .

مویدی با تاکید به اینکه استان اصفهان نزدیک به6 درصد از مواد مخدر کشور را به خود اختصاص داده است گفت: 10 تن مواد مخدر طی پنج ماهه جاری دراصفهان کشف شده است.

سردار علی مویدی برای برگزاری همایش منطقه ای پلیس مبارزه با مواد مخدر و تشدید اقدامات کنترلی در استانهای شرقی و حاشیه شرقی به اصفهان سفر کرده بود.