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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

اعلام ویژه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فرون آباد

اعلام ویژه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فرون آباد

پاکدشت – خبرگزاری مهر: شهردار فرون آباد ویژه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این شهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان عصر سه شنبه در نشست ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرداری فرون آباد بیان داشت: عطر افشانی و گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده های معظم شاهد و ایثارگر، برگزاری مسابقات ورزشی، شرکت بسیجیان پایگاه بسیج شهرداری در مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان، افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی و ... از جمله برنامه های شهرداری در این ایام خواهد بود.

وی با اظهار این نکته که "هرچه داریم از هشت سال دفاع مقدس و خون پاک شهداست" ادامه داد: در این هفته تمثال مبارک شهدای شهر در تمامی نقاط فرون آباد نصب خواهد شد.

آگاهی از مشکلات و مسائل شهر از زبان شهروندان بهترین راه حل مشکلات شهری است

شهردار فرون آباد در در جلسه عصر سه شنبه بررسی مشکلات 35 نفر از شهروندان گفت: آگاهی از مشکلات و مسائل شهر از زبان شهروندان بهترین راه حل مشکلات شهری است.

وی با اشاره به دیدارهای مردمی، هدف از برگزاری این دیدارها را رسیدگی بیشتر و رفع مشکلات شهروندان دانست.

بندعلیان بررسی مشکلات و موانع و همچنین ارائه دستورات و راهکارهای لازم در این راستا را در خصوص سرعت بخشیدن به رفع مشکلات شهروندان امری پسندیده عنوان کرد.

وی افزود: دیدارهای مردمی مسئولان شهری با شهروندان ضمن افزایش راندمان کاری مجموعه مدیریت شهری، موجب مشارکت حداکثری مردم در امور جاری شهر می شود و آگاهی از مشکلات و مسائل شهر از زبان شهروندان بهترین راه حل مشکلات شهری است.

شهردار فرون آباد با تأکید بر توسعه و گسترش شهر اظهار داشت: توسعه شهر باید در ابعاد مختلف اجتماعی، عمرانی و محیطی صورت گیرد تا رهاورد آن منجر به توسعه پایدار شهری شود.

وی ادامه داد: برای تحقق توسعه پایدار شهری باید شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی فراهم شود.

در این جلسه که به منظور ارائه راهکارهای مناسب و تسهیل در رفع مشکلات شهروندان صورت گرفت، شهروندان مسائل مشکلات خود را با مدیریت شهری در میان گذاشتند و دستورها و راهکارهای لازم را برای حل مسائل و مشکلات خود دریافت کردند.

کد مطلب 1699442

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