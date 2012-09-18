اجرای بورس ارز منتفی نیست بلکه به تاخیر افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر با اشاره به صحبت های رئیس اتاق بازرگانی ایران که گفته بود بورس ارز متوفق شده و یکی از مسئولان اقتصادی دولت که بر اجرای آن تاکید کرده بود، افزود: در واقع هر دو روایت از ماجرا صحیح است زیرا فعالیت بورس ارز در حال حاضر به تعویق افتاده ولی این به معنای حذف کامل طرح مورد نظر نیست و بزودی همراه با مطالعات تخصصی بیشتر اجرایی خواد شد.

بورس ارز اگر پس از انجام مطالعات کارشناسی و در زمان مناسب اجرایی شود طرح خوبی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اصل طرح بورس ارز اگر پس از انجام مطالعات کارشناسی و در زمان مناسب اجرایی شود طرح خوبی است، ولی باید در نظر داشت بر اساس سیاست های برنامه پنجم توسعه سیستم ارزی کشور باید بصورت شناور مدیریت شده اداره شود.

نماینده مردم اصفهان ادامه داد: این در حالی است که ورود هر مقوله ای به بورس بر اساس مقررات بورسی همچون عرضه و تقاضا، رقابتی بودن و عدم دخالت دولت می باشد، ولی زمانی که صحبت از مدل شناور مدیریت شده به میان می آید یعنی دولت باید در موارد لازم به بازار ارز ورود کرده و دخالت نماید.

نرخ ارز اکنون همچون فنری رها شده است

فولادگر همچنین در خصوص علل نابسامانی بازار ارز درماه های اخیر گفت: در کنار سوء مدیریت ها، ریشه مشکلات اخیر بر می گردد به سال ها ثابت نگه داشتن نرخ ارز که حالا همچون فنری فشرده شده، رها گشته است.

وی تاکید کرد: با بررسی های بیشتر و جهت جلوگیری از وقوع برخی مشکلات، لیست موارد تخصیص ارز دولتی برای واردات که قبلا فقط کالاهای اساسی را در بر می گرفت اکنون بسیاری دیگر از کالاهای مورد نیاز جامعه را هم شامل خواهد شد.