تصاویر خانه ای با مصرف انرژی صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، معمولا ساخت یک خانه در حومه شهر نیازی به مراسم افتتاحیه با تشریفات ندارد اما به تازگی یک خانه در مریلند آمریکا برای موسسه ملی استاندارد و فناوری وزارت بازرگانی آمریکا ساخته شده که ظاهری شبه سایر خانه ها دارد اما هدف از ساخت این خانه فراهم کردن زمینه برای آزمایش سیستمهای صرفه جو در انرژی و انرژی های جایگزین در مواد و طراحی بوده است.

در نتیجه این تحقیقات تسهیلات آزمایشی و مسکونی با مصرف انرژی صفر ساخته شده که قرار است ظرف یک سال میزان انرژی مصرفی یک خانواده چهار نفره را تأمین کند.

این خانه با استانداردهای شورای ساخت و ساز سبز در آمریکا و با تجهیزات و مواد داخلی در دو طبقه با چهار اتاق خواب، دو سرویس بهداشتی ساخته شده که دربرگیرنده ابزارهایی است که به طور اقتصادی از انرژی استفاده می کند. سیستم گرم کرن آب در این خانه با انرژی خورشیدی صورت می گیرد و سیستمهای فتوولتائیک برای تولید انرژی به کار می رود.

در طول یک سال فعالیت این خانه که قرار است مصرف انرژی صفر داشته باشد، کسی نباید وارد آن شود، اگرچه چراغهای این خانه در ساعتهای مشخصی روشن مانده و تجهیزات گرم کردن آب فعال خواهد بود. ابزارهای کوچکی که گرما و رطوبت را برای شبیه سازی حضور انسان منتشر می کنند نیز در این خانه تعبیه شده است.

سیستمهای فتوولتائیک در صورت مساعد بودن هوا برای تأمین انرژی نور و تجهیزات خانه به کار می رود. زمانی که این نوع انرژی نیاز خانه را تأمین نکند، الکتریسیته از شبکه به کار گرفته می شود.

این تأسیسات در طول هفته جاری افتتاح شد و محققان اطلاعات آن را به طور آنلاین منتشر می کنند تا سایر محققان بتوانند پیشرفتهای آن را دنبال کنند.