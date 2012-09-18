4 کمپ غیر مجاز ترک اعتیاد در ساوجبلاغ تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم پالیز گیر ضمن اعلام این خبر افزود: از فعالیت 4 مرکز غیر مجاز ترک اعتیاد در این شهرستان طی ماههای اخیر جلوگیری شده است.



وی گفت: کمپ های مجاز با ظرفیت ترک اعتیاد ماهیانه بیش از هزار معتاد ،نقش مهمی در بهبود و درمان معتادان دارند.



او افزود: ادامه بهبودی رها یافتگان از دام اعتیاد،با پذیرش اجتماع،ایجاد اشتغال برای این افراد و حمایت از آنها امکان پذیر است.



وی گفت: صنایع این شهرستان در جذب معتادان بهبود یافته همکاری کنند.



پالیزگیر افزود: متاسفانه اعتیاد به معضلی خانمان سوز در جامعه تبدیل شده و طرد بدام افتاد گان ،به سقوط و تخریب بیشتر این افراد می انجامد.



معاون سیاسی انتظامی گفت: برنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد با دربرگیری 4 جامعه هدف در این شهرستان در دست اجراست.



پالیزگیر افزود: محیط های آموزشی،کارگری،تفریحی و خانواده ها در برنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد گنجانده شده است.



وی گفت: پارسال 40 هزار نفر در ساوجبلاغ از مطالب آموزشی این دوره ها که از سوی شبکه بهداشت و درمان و بهزیستی برگزار می شود،بهره مند شدند.