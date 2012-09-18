برگزاری نشست مشترک ارزی دولت و مجلس/ مهلتی برای وزیر اقتصاد تعیین نکردیم

عبدالرضا مصری در گفتگو با مهر از برگزاری نشست غیرعلنی فردا چهارشنبه مجلس با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر اطلاعات به منظور تشریک مساعی برای دستیابی به راهکار مناسب در ساماندهی نرخ ارز خبر داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در اینباره که آیا مجلس برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت ها به وزیر اقتصاد فرصتی داده است؟ اظهار داشت: در جلسه علنی روزهای گذشته که وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به سوال آقای نادران به مجلس آمده بودند، بر تعیین تکلیف وضعیت نرخ ارز و مدیریت بر بازار آن تاکید شد، اما اینکه فرصتی برای وی تعیین شده باشد، در صحن علنی مطرح نبوده است.

مصری ادامه داد: با این حال نظرات گوناگونی از سوی نمایندگان در مباحث مختلف مطرح می شود اما چیزی که از سوی مجلس صادر شود می تواند به عنوان مصوبات رسمی محسوب شود.

وی خاطر نشان کرد: نمایندگان می توانند سوال کنند، نظر دهند، تذکر داشته باشند و بحث های کارشناسی خود را داشته باشند؛ اما در نهایت باید جمع بندی ها به صورت مکتوب و جمع آوری امضاء ها در صحن علنی مطرح و درباره هر موضوعی رای گیری شود تا بتوان گفت که مجلس در فلان موضوع اظهار نظر کرده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه خروجی مجلس مصوبات آن است، اظهار داشت: به صورت کلی در جلسه علنی چند روز قبل مجلس که وزیر اقتصاد حضور یافته بودند، مطلبی در زمینه فرصت دادن به وی برای ساماندهی بازار ارز مطرح نشده است.

مصری در این خصوص که آیا در مجلس برای نرخ ارز پیشنهاداتی مطرح شده است؟ گفت: آنچه که فعلا به صورت قانونی وجود دارد همان نرخ ارز مرجع 1226 تومانی است و حتی یک ریال بیشتر از آن نیز نمی تواند قانونی باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، بیان داشت: فعلا نرخ دیگری که با 1226 تومان تفاوت داشته باشد از سوی تیم اقتصادی مجلس و یا دولت مطرح نیست، اما نمایندگان به صورت جداگانه برخی پیشنهادات را مطرح می کنند.