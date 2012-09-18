بهره گیری از فعالیتهای پژوهشی در دستور کار نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبایی در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم اظهار کرد: نیروی انتظامی مجموعه تنومندی است که مسئولیت‌های متعدد و مهمی از جمله تأمین نظم و امنیت، ترافیک و فعالیت‌های گسترده و مختلفی مانند گذرنامه، تشخیص هویت، وظیفه عمومی، اماکن عمومی، نظارت بر اصناف، کنترل های ترافیک توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس راه و همچنین انتظامی توسط کلانتری ها و پاسگاه ها انجام می شود را بر عهده دارد.



وی ادامه داد: در گذشته کارها به صورت سنتی دنبال می شد یعنی فعالیت های پلیس دچار روزمرگی بود، شرایطی که به آن سایه انداخته بود یک شرایط موروثی و از رفتارهای سنتی مطابقت می کرد ولی خوشبختانه در سالهای اخیر آن رویه غلط تغییر پیدا کرده و دیدگاه بهره گیری از علوم و فعالیت های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در دستور کار نیروی انتظامی است.



فرمانده انتظامی استان قم در پایان گفت: نیروی انتظامی با توجه به مأموریت‌های گسترده ای که دارد طیف وسیعی از مردم با این نیرو در ارتباط هستند، هر چقدر کارهایش را علمی تر، منظم تر و با برنامه تر پیش ببرد طبیعی است مردم هم بهتر به نتیجه و هدفشان می رسند و به خدماتی که نیروی انتظامی به آنها ارائه می دهد سریعتر و آسانتر دست پیدا می کنند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم نیز در این دیدار گفت:‌ مجموعه عظیم نیروی انتظامی به رویکرد علمی پژوهشی، تحقیقات و دانش افزایی توجه ویژه ای دارد.



غلامرضا قاسمی اظهار داشت: لطف و محبت فرماندهی انتظامی استان نسبت به مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به جهت بازدید از این مجموعه نشانگر توجه ویژه مجموعه نیروی انتظامی به دانشگاه بوده که امیدواریم این دیدار نتایج بسیار خوبی برای دانشگاه و همین طور برای برادران عزیزمان در نیروی انتظامی داشته باشد.



رانندگان از سوارکردن کودکان زیر 12 سال در صندلی جلو وسیله نقلیه خودداری کنند



فرمانده انتظامی استان قم گفت: نیروی انتظامی با اجرای طرح تامین نظم و امنیت در بازگشایی مدارس در کنار خانواده ها است.

سردار کاظم مجتبایی با اشاره به بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی در اول مهرماه و ترافیک موجود در استان در جهت تردد خودروهای عبوری و خیل عظیم زائران در این شهر مقدس اظهار داشت: تمهیدات ویژه ای در خصوص حجم عبور و مرور در پایان تعطیلات و روزهای آغازین بازگشایی مدارس با جلسات متعدد در این فرماندهی اندیشیده شده است.



وی در ادامه با اشاره به سهل انگاری برخی از رانندگان سرویس مدارس در سالهای گذشته عنوان کرد: برابر تدابیر این فرماندهی جهت جلوگیری از هر گونه حادثه تلخ رانندگان خودروهای سرویس مدارس برابر مقررات از سوار کردن افراد زیر 12 سال در ردیف جلو وسیله نقلیه خودداری کنند در این صورت با آن ها برخورد قانونی می شود.



مقابله با پرتو دین اسلام رسوا شدن صد در صد را در پی دارد



فرمانده انتظامی قم در خصوص هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: از زمانی که بعثت نبی اکرم اسلام شروع شد پیامبر اسلام(ص) همواره با اهداف استکبای و ظلم در ستیز بود به همین خاطر سران چه در گذشته و چه حال که صحنه گردان ظلم و بیدادگری در سطح دنیا هستند مسلما از این اقدامات ضربه خوردند به همین خاطر سعی می کنند به هر شکل موجود ضربه بزنند.



سردار مجتبایی با اشاره به نیات پلید استکبار جهانی در مقابله با مسلمانان و تضعیف کشورهای اسلامی، عنوان کرد: این اقدامات سبب روشنگری و بیدار شدن مسلمانان نسبت به سیاست ها و توطئه هایی که دشمنان دارند می شود.



وی ادامه داد: مسلما این اقدامات وقیحانه در جهت تضعیف اسلام صورت گرفته که در نهایت سبب رویش و گسترش هر چه بهتر دین اسلام و نابودی ظلم و استکبار می شود.