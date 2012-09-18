یک قاچاقچی در جیرفت هلاک شد/ کشف 330 کیلو مواد مخدر

سرهنگ عباس ابراهیمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی جیرفت از انتقال مقادیری مواد مخدر در راه های این شهرستان با خبر شدیم و اقدامات لازم برای برخورد با اشرار انجام شد.
وی تصریح کرد: سرانجام قاچاقچیان در دلفارد شناسایی و بین ماموران نیروی انتظامی و اشرار درگیری مسلحانه روی داد که در این میان قاچاقچیان با آتش پر حجم ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
سرهنگ ابراهیمی ادامه داد: در این درگیری یک شرور هلاک و دو نفر دیگر زخمی شدند.
وی همچنین از کشف دو سلاح کلانشینکف و دو خودرو و 330 کیلوگرم تریاک در این رابطه خبر داد.
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