تمام هم و غم دولت تسریع در تأمین سرپناه مناسب برای زلزله زدگان است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیمی بعد از ظهر روز سه شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان اهر گفت: اولویت اول در مناطق زلزله زده تلاش همه جانبه دولت در تأمین سرپناه مناسب جهت اسکان دائم روستائیان و ساخت اماکن برای احشام است .

رحیمی افزود: اهتمام تمامی مسئولین نظام تسهیل در امر خدمت رسانی به مناطق زلزله زده بوده و دراین راستا با تداوم و هماهنگی انجام شده و حضور مستمر مسئولین دست اندرکار تلاش داریم تا امر تأمین سرپناه در کمترین زمان ممکن برای روستائیان عزیز فراهم گردد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت همیشه در کنار زلزله زدگان خواهد بود و هیچ وقت از رنج و زحمت این عزیزان غافل نیست و هرکاری که از دست دولت برآید برای شما مردم فهیم انجام خواهد داد.

وی افزود: دولت در فکر تمهیداتی است تا بتواند علوفه، اثاث منزل و هر مواردی مورد نیاز مناطق زلزله زده باشد به نحو ممکن تأمین نماید.

معاون اول رئیس جمهور گفت: تمام امکانات دستگاه های اجرایی بسیج شده تا مصالح مورد نیاز مناطق زلزله زده تأمین شود تا در روند کاری خللی پیش نیاید.

وی در پایان از تلاشهای انجام شده از سوی بنیاد مسکن و وزارت خانه های همراه دراین زلزله، استاندار و ستادهای معین و مسئولین مناطق زلزله زده قدردانی کرد.

