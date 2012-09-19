کاراته کاهای خراسان شمالی در رقابت های کشوری 7 مدال رنگارنگ کسب کردند

محمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: تیم کاراته بانوان استان در هفتمین دوره مسابقات رزمی سبک شوتوکان جی اس کی آ کاراته کشور، در بخش کاتا توسط فاطمه مبرا و سمانه قربانی به مدال طلا دست یافت.

وی افزود: در این مسابقات مهدیه محمدی دیگر ورزشکار خراسان شمالی نیز به مدال نقره رسید.

رحیمی اضافه کرد: همچنین رویا داودی، کیان حیدری، زهرا یوسفی و مهسا گودرزی دیگر اعضای تیم استان نیز در این مسابقات به مدال برنز دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره رقابت های رزمی سبک شوتوکان "جی اس کی آ" کاراته بانوان کشور از 26 شهریور ماه به میزبانی استان البرز و در محل سالن ورزشی اردوگاه فرهنگی ورزشی الزهرا(س )ماهدشت کرج آغاز شده است.

در این مسابقات حدود 800 ورزشکار در رده های کمربند زیر قهوه ای و مشکی در گروه های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و در بخش های کاتا و کمیته به یکدیگر رقابت می کنند.

بر اساس آمار رسمی فدراسیون کاراته کشور، در حال حاضر حدود 12 هزار بانوی رزمی کار در رشته کاراته سبک شوتوکان جی اس کی آ در 26 استان کشور فعالیت می کنند.



