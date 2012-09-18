طنین فریاد "مرگ بر آمریکا" در کشمیر/ خودروی پلیس آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مسلمانان منطقه کشمیر تحت کنترل هند امروز سه شنبه به درخواست شماری از گروههای مذهبی و نهادهای بازرگانی پاسخ مثبت داده و در اعتراض به پخش فیلم موهن آمریکایی تظاهرات کردند.

رسانه های خبری گزارش دادند که بسته شدن مغازه، موسسات تجاری، نهادهای آموزشی و دفاتر دولتی زندگی مردم را امروز سه شنبه در این منطقه مختل کرد.

همچنین معترضین جاده ها را مسدود کرده و باعث ایجاد ترافیک سنگین شدند. مردم کشمیر تظاهرات گسترده ای را در بخشهای مختلف شهر سرینگر و دیگر شهرها برگزار کردند.

معترضان شعارهایی را علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی سر داده و خواستار مجازات عاملان این فیلم موهن آمریکایی شدند.

نیروهای پلیس به دلیل نگرانی درباره گسترش درگیریها در بخشهای مختلف شهر سرینگر و دیگر بخشهای حساس به حالت آماده باش درآمدند.

همچنین پلیس شهر سرینگر اعلام کرد که معترضان خشمگین امروز سه شنبه یک خودروی دولتی را در تظاهرات ضد آمریکایی به آتش کشیدند.

درگیری پلیس و معترضان در بخشهای مختلف منطقه کشمیر گزارش داده و سخنگوی پلیس اعلام کرد که در پی بازداشت جوانانی است که به سوی پلیس سنگ پرتاب می کردند.

تظاهرات کنندگان ضمن محکوم کردن توهین به مقدسات مسلمانان فریاد می زنند که نمی توانند در برابر چنین اقداماتی سکوت اختیار کنند، زیرا پیامبر(ص) برای آنها بیش از زندگی خود و خویشاوندانشان ارزشمند است.

وکلای منطقه کشمیر تحت کنترل هند نیز روز جمعه تظاهراتی را در اعتراض به پخش فیلم موهن آمریکایی که در آن به ساحت نورانی پیامبر اکرم (ص) توهین شده است، برگزار کردند.