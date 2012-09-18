به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا فرماندار نهاوند است که فردا چهارشنبه به عنوان فرماندار جدید قم معرفی می‌شود.



عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار فعلی قم که از سال 89 کار خود را در قم آغاز کرد، پیش از زارعی کوشا به عنوان فرماندار نهاوند فعالیت می‌کرد و اکنون نیز برای دومین بار سمت خود را به زارعی کوشا می‌دهد.



همچنین شنیده شده است که استاندار قم مسئولیتی در استانداری قم را به حقیقی مقدم پیشنهاد کرده است.



آنگونه که گفته می‌شود زارعی کوشا پیش از این به عنوان مدیر طرح و نظارت مرکز موسیقی سازمان صداوسیما، قائم مقام و معاون اداری و مالی صدا و سیمای همدان، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار همدان در دوره پیریایی و سرپرست فرمانداری بهار بوده است.



وی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق است و در دوره مدیریتی خود در نهاوند به عنوان جوان‌ترین فرماندار این شهر مشغول به فعالیت بود.

