تشکیل کمیته مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون اجتماعی مجلس/ تشکیل جلسه در زندان

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گزارش خوبی از کنترل و کاهش ورود مواد مخدر به زندان‌ها و آموزش‌های عرضه شده به زندانیان در مورد مسائل دینی، علمی و سواد آموزی ارائه داد.

وی با بیان اینکه پنجاه درصد زندانیان کشور، زندانیان مواد مخدر هستند، گفت: همچنین مقرر شد کمیته مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شود تا نظارت بیشتری بر اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: همچنین مقرر شد نشست بعدی کمیسیون اجتماعی و رئیس سازمان زندان ها با حضور مسئولان مبارزه با مواد مخدر در یکی از زندان های کشور برگزار خواهد شد.

عزیزی بررسی طرح یک فوریتی رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگزاران ساختمانی را از دیگر موارد مطرح شده در کمیسیون اجتماعی عنوان کرد و افزود: اعضای کمیسیون در این خصوص به جمع بندی مشترک نرسیدند و مقرر شد جامعه پیمانکاری و کارگری فهرستی از مشکلات خود را احصاء کنند تا متناسب با آن تغییراتی در طرح مذکور داده شود.

