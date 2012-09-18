تمجید از مواضع سید حسن نصرالله/ محکومیت اهانت به ساحت پیامبر اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره ، میشل عون ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) گفت : بحث حضور سپاه پاسداران ایران در لبنان با هدف انحراف افکار عمومی و مشغول کردن آنها با موضوعات غیر مهم روز است.

وی با اشاره به سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در جریان تظاهرات صدها هزار نفری مردم لبنان در محکومیت فیلم موهن آمریکایی صهیونیستی، آن را مثبت و روشن کننده اذهان عمومی درباره نیات تولید کنندگان فیلم موهن ضد اسلامی دانست.

عون بیان کرد: چرا آزادی بیان درباره صهیونیستها اجرا نمی شود؟ آیا آنها مصداق آزادی بیان نیستند؟ آیا آزادی بیان فقط برای مردم است؟

وی در ادامه از پدیده آدم ربایی در لبنان نیز انتقاد کرد.