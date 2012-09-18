مراکز آموزش عالی و مدارس مناطق زلزله زده برای سال تحصیلی آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هروی عصر روز سه شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده از آماده شدن کلیه مراکز آموزش عالی و مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشور در مناطق زلزله زده آذربایجان خبر داد.

وی گفت: الحمدالله با تلاشهای انجام شده اکثر مدارس و دانشگاه های آسیب دیده بازسازی و مرمت شده اند.

هروی خاطر نشان کرد: خوشبختانه ساختمانها و ابنیه دانشگاهها و مدارس نسبت به سایر اماکن عمومی و خصوصی کمترین آسیب را دیده اند و این مکانها به جهت استحکام بالا در طول کمک رسانی و امداد به مراکز استقرار اکیپ های امدادی، پزشکی و مدیریتی و اسکان تبدیل شده بودند که این امر نشان از ایمنی و رعایت استانداردهای لازم درامر ساخت و ساز است.

هروی گفت: خوشبختانه از 700 مدرسه مناطق زلزله زده فقط 32 مدرسه آسیب کلی دیده اند که دراین راستا نیز با تدابیر و برنامه ریزی انجام شده و دو شیفته کردن مدارس کمبودها رفع شده، در برخی روستاها نیز با استقرار کانکس های سیار این مشکل برطرف می شود و در حوزه آموزش عالی نیز خوشبختانه خسارت کلی به این مراکز وارد نشده و اعتبارات لازم از سوی دانشگاه ها تأمین و کلیه مراکز آموزش آسیب دیده مرمت و بازسازی شده اند و هم اکنون دانشگاه ها و مدارس منطقه با آمادگی کامل به استقبال سال تحصیلی جدید خواهند کرد.

