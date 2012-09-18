تشکیل چهار کارگروه تخصصی در شورای جوان کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قاسمی عصر سهشنبه در دومین نشست شورای اداری جوان شهرستان کنگان به مزایای برگزاری چنین نشستهایی با حضور جوانان اشاره کرد و اظهار داشت: شورای اداری جوان شهرستان قابلیت و ظرفیت الگو شدن در کل استان بوشهر را دارا است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر شورای اداری جوان در کنگان از سایر شهرستانهای استان بوشهر پیشی گرفته و به صورت منسجم و با انگیزه فراوان در مسیری قرار دارد که مصوبات آن می تواند در پویایی نهادها و مجموعه های جوان شهرستان تاثیر بهسزایی داشته باشد.
رئیس شورای اداری جوان شهرستان کنگان افزود: این مجموعه نیازمند فرصت بیشتری است تا شکل یک مجموعه کارکشته را به خود گرفته و به توانمندسازی اعضای شورا که یکی از برنامههای هدفمند آن است، به صورت ویژه بپردازد.
وی در ادامه بیان داشت: مدیران زیادی در سطح شهرستان کنگان اعلام آمادگی کرده اند که در نشستهای تخصصی حضور یابند و از راهکارهای شورای اداری جوان بهره بگیرند.
قاسمی در ادامه افزود: توجه به دانشگاهها از مسائلی است که با ایجاد زمینه برای مشارکت تشکلهای دانشجویی چه در رابطه با موضوعات علمی و چه فرهنگی و اجتماعی می تواند به پیشبرد اهداف ما کمک شایانی کند.
رئیس شورای اداری جوان شهرستان کنگان همچنین پس از این نشست به خبرنگار مهر گفت: اعضای ثابت این شورا متشکل از گروه مشاوران جوان فرماندار به عنوان هسته مرکزی و با 10 نفر عضو و همچنین مشاوران جوان سازمانها و دستگاهها اجرایی است.
قاسمی افزود: شورای اداری جوان علاوه بر اعضای ثابت از اعضای مهمان که به پیشنهاد اعضا و با تائید هسته مرکزی از میان اساتید، دانشجویان دانشگاه و اساتید و طلاب حوزههای علمیه، افراد با تجربه و جوانان نخبه در زمینههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... انتخاب و به تناسب در نشستها استفاده می کند.
وی اضافه کرد: این شورا در حال حاضر در چهار کارگروه تخصصی اشتغال، کشاورزی، صنعت و تجارت - فرهنگی و اجتماعی - عمران و شهرسازی - ورزشی فعالیت خود را به صورت گسترده و با انتخاب نفرات کارآمد، آغاز کرده است.
دومین نشست شورای اداری جوان شهرستان کنگان با حضور جمع کثیری از مشاوران جوان دستگاهها برگزار شد.
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