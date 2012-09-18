امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در این جلسه طرح اصلاح قانون انتخبات مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پیش نویس اصلاح قانون انتخابات آماده شده است، گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با همکاری وزارت کشور، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش نویس اصلاح قانون انتخابات را تهیه کرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات یکشنبه هفته آینده با قید یک فوریت بررسی خواهد شد و پس از تصویب ، جزییات آن بعد از تعطیلات مجلس بررسی می شود.

خجسته همچنین با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات حتما به دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد رسید و تغییرات احتمالی در دوره آتی لحاظ خواهد شد، گفت: مدرک تحصیلی و سن کاندیداها و سوابق مدیریتی و اجرایی آنها از جمله محورهای اصلی این تغییرات است. چراکه بر اساس قانون داشتن سواد خواندن و نوشتن برای کاندیداتوری ریاست جمهوری کافیست اما در بازنگری جدید حداقل فوق لیسانس یا دکترا منظور می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین قانون انتخابات در خصوص رجل سیاسی و مذهبی ابهاماتی دارد که تلاش می کنیم این ابهامات را بر طرف کنیم

