امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در این جلسه طرح اصلاح قانون انتخبات مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پیش نویس اصلاح قانون انتخابات آماده شده است، گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با همکاری وزارت کشور، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مرکز پژوهشهای مجلس، پیش نویس اصلاح قانون انتخابات را تهیه کرد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات یکشنبه هفته آینده با قید یک فوریت بررسی خواهد شد و پس از تصویب ، جزییات آن بعد از تعطیلات مجلس بررسی می شود.
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